Dalla Roma al Napoli: la ‘proposta’ ne riscrive il ritorno

Calciomercato Roma, l’ammissione ufficiale tira indirettamente in causa anche i giallorossi, che potrebbero fare un tentativo per accontentare Juric. Lo scenario

Pur con qualche difficoltà di troppo, la Roma è riuscita a portare a casa tre punti pesantissimi con il Venezia, utili a dare continuità al proprio percorso di crescita. Nonostante la prova piuttosto opaca, Juric è comunque riuscito a far ripartire una squadra che comunque sta evidenziando delle lacune in termini strutturali.

Se il centrocampo ha fornito risposte concrete soprattutto dopo l’ingresso in campo di Pisilli, le corsie laterali continuano a riscontrare non poche difficoltà. Se si escludono i segnali incoraggianti lanciati da El Shaarawy, infatti, Juric deve risolvere non pochi problemi su entrambe le fasce. A cominciare dalla corsia destra, che soprattutto in Europa League ha evidenziato dei limiti a livello di tenuta. In un gioco che fa degli esterni la chiave di volta per provare a scardinare le difese avversarie, non si tratta di un dettaglio trascurabile. Anche per questo la Roma – come anticipato da asromalive.it – ha già avuto modo di sondare esplorativamente il terreno per Vanderson del Monaco, Wesley del Flamengo e Tchatchoua dell’Hellas Verona.

Calciomercato Roma, ‘consigliano’ Singo al Napoli: “Calciatore importantissimo con Conte”

Nel ventaglio di nomi che potrebbe finire in orbita giallorossa, però, occhio al profilo di Singo. Cresciuto tecnicamente e tatticamente grazie ai dettami di Ivan Juric, il terzino classe ‘2000 del Monaco potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per la Roma e per altri club di Serie A. A maggior ragione se il club monegasco dovesse entrare nell’ordine di idee di valutarne una cessione in tempi relativamente brevi. Se non a gennaio, più verosimilmente in estate.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex responsabile del settore giovanile del Torino – Massimo Bava – ha ipotizzato anche un altro scenario, avendo modo di accostare Singo al Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino, del resto, proprio come Juric ha fatto dell’attacco alla profondità e della valorizzazione degli esterni una delle chiavi di volta dei suoi successi. Ecco quanto riferito sull’argomento da Bava: “Singo? Per me non è ancora esploso, può migliorare nella fase difensiva. Ha tanti margini di miglioramento che con Conte potrebbero farlo diventare un calciatore importantissimo”.