Incubo Friedkin, “Repubblica”: maxi stangata Roma

Incubo Friedkin: maxi stangata alla Roma. Ecco lo scenario che La Repubblica in edicola questa mattina ha messo in evidenza. La situazione dei giallorossi

Nel giorno dell’intervista di Ghisolfi (qui parla di Dybala e De Rossi, qui invece dei rinnovi contrattuali), non arrivano, lasciando per un attimo da parte il campo, delle buone notizie per i Friedkin. A riportarle ci pensa l’edizione romana del quotidiano “La Repubblica”, che svela un paio di cose che potrebbero anche mettere in difficoltà, nei limite che una cosa del genere potrebbe fare, la Roma.

Si parla di multe. Possibili multe per 34milioni di euro. Una maxi stangata dal Fisco dopo che la guardia di finanza avrebbe passato al setaccio i bilanci societari dal 2016 al 2021. La verifica delle fiamme gialle si sarebbe chiusa “con una contestazione amministrativa di “dichiarazione infedele”. Un esito a cui il club si è opposto, rifiutando l’adesione”.

Incubo Friedkin: stangata da 34milioni di euro

Nel mirino ci sarebbero finite alcune operazioni, anche di mercato, che potrebbero portare a delle sanzioni amministrative che oscillano dai 17 ai 34milioni di euro. Un mucchio di soldi, ovviamente, che la Roma si potrebbe anche costretta a dover pagare qualora “venisse certificato il mancato pagamento dell’Ires per 19 milioni di euro“.

Vista anche quella che è stata la scelta dei Friedkin – che “non aderendo” ha di fatto rinunciato a quello che sarebbe potuto essere uno sconto, non è da escludere, spiega ancora il quotidiano, che il club possa dimostrare la regolarità di tutte le operazioni che al momento vengono contestate. Insomma, è una partita tutta da giocare e la Roma, è evidente anche questo, è convinta di aver operato nella maniera giusta. Vedremo come andrà a finire. Nel caso contrario, comunque, la sanzione amministrativa potrebbe essere davvero pesante.