Juve e Inter ribaltate, bomber nella Capitale a parametro zero

Chiusa la seconda giornata di Champions League, per Juve ed Inter arriva un avviso in vista della sessione invernale di calciomercato. Blitz a costo zero per il bomber nella Capitale.

La seconda giornata della nuova Champions League ha visto le vittorie di Inter e Juve, mentre il Milan di Fonseca è stato sconfitto dal Bayern Leverkusen. La squadra bianconera viaggia a punteggio pieno dopo le prime due gare della nuova formula della massima competizione europea. La Juventus ieri è riuscita a ribaltare il risultato in casa del Lipsia, aggrappandosi ancora una volta a Dusan Vlahovic. l’Inter ha superato agilmente la Stella Rossa, imponendosi per 4-0 a San Siro. Tutto facile anche per l’Atalanta che ha superato per 0-3 lo Shakhtar. Il Milan è stato invece sconfitto di misura in Germania, mentre il Bologna è stato sconfitto per 2-0 in casa del Liverpool. Gli scenari europei si riflettono anche in ottica calciomercato invernale per le big del campionato italiano.

Dall’Inghilterra rimbalzano voci di calciomercato invernale che vanno ad impattare con le manovre di Juve, Inter e non solo a gennaio. Le due squadre italiane, insieme ai rossoneri del Milan, sono state accostate da tempo ad un centravanti in scadenza di contratto, che anche questa stagione si sta confermando ad ottimi livelli. Sei gol in campionato e 3 in Champions League, l’ultimo è arrivato ieri ed è stato decisivo per la vittoria di misura contro i Campioni in carica del Real Madrid in Champions League.

Calciomercato, Juve e Inter avvisate: l’Arsenal spinge per David a parametro zero

Parliamo di Jonathan David, centravanti canadese classe 2000, in scadenza di contratto con il Lille. Il bomber è da tempo accostato alla lista delle big di serie A, ma la concorrenza in Premier League si fa agguerrita per l’Inter, la Juve ed il Milan.

Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, l’Arsenal ha messo nel mirino Jonathan David a parametro zero. La volontà della squadra londinese è quella di chiudere un accordo gratis con il centravanti canadese nel calciomercato invernale. Sempre in Premier resta vivo l’interesse di Newcastle e Tottenham, mentre appare più indietro il Manchester United. A riferirlo è il sito Footballinsider247.com, che aggiunge alla lista per David Juve, lnter e Milan.