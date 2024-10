Esonero Juric e ritorno De Rossi: c’è già l’ultimatum

Roma senza pace, Ivan Juric è già sotto pressione e rischia l’esonero in casa giallorossa dopo la prima sconfitta in Europa League.

Dopo un buon inizio, certificato dalla larga vittoria sull’Udinese, la Roma è tornata a faticare in campo nelle ultime uscite ufficiali. Dopo il pareggio contro l’Athletic Bilbao è arrivata la vittoria in rimonta contro il Venezia. I tre punti conquistati contro i lagunari hanno visto la squadra giallorossa in grande difficoltà allo stadio Olimpico. Ancora peggio è andata nella prima trasferta in Europa League, dove la squadra guidata da Ivan Juric è stata sconfitta in casa dell’Elfsborg. Ora laa trasferta contro il Monza può risultare decisiva per il futuro del tecnico croato e non si esclude un ritorno di Daniele De Rossi.

Secondo l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, un nuovo ribaltone clamoroso può coinvolgere la panchina della Roma. La posizione di Ivan Juric inizia a traballare dopo appena quattro gare dal cambio in panchina adottato dalla società giallorossa. Il tecnico croato ha trovato due vittorie consecutive in campionato, mentre in Europa League sono arrivati un pareggio interno ed una sconfitta, in casa dell’abbordabile Elfsborg.

Il quotidiano parla di Monza come tappa decisiva per il futuro di mister Juric e non esclude il clamoroso ritorno di Daniele De Rossi in panchina. La trasferta in programma domani rischia di risultare già da dentro o fuori per l’allenatore ex Hellas Verona e Torino.