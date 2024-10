Dalla Juve alla Roma, rinforzo a destra e confessione UFFICIALE

Dopo la recente partita con il Monza, la Roma si trova al centro di accese polemiche legate a un episodio controverso riguardante un rigore non concesso. Questo ha suscitato indignazione tra i tifosi e critiche nei confronti della gestione arbitrale, sollevando interrogativi su come la squadra affronti tali situazioni di pressione. Le dichiarazioni di Ivan Juric, che ha rimarcato l’importanza di mantenere la calma e la concentrazione, hanno cercato di riportare l’attenzione sulla necessità di recuperare in vista delle prossime sfide.

La squadra di Juric deve ora prepararsi per un calendario impegnativo, con incontri cruciali che potrebbero determinare il proseguo della stagione. La speranza è di riorganizzarsi e rispondere positivamente alle difficoltà, specialmente in un contesto in cui le prestazioni recenti sono state altalenanti. Questo periodo di pausa tra le partite potrebbe rivelarsi strategico per affinare la rosa e affrontare al meglio le prossime gare.

Trattative con la Roma, la confessione di Rensch dopo il calciomercato estivo

Intanto, anche in un periodo di grande dinamismo e fermento, oltre che di polemiche, le questioni di calciomercato restano vivide. Un tema ricorrente riguarda il ruolo del terzino destro, una posizione che ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e allenatori. Dopo la rescissione di Rick Karsdorp, Mehmet Celik è diventato il titolare fisso, anche alla luce delle difficoltà di Saud Abdulhamid.

Le soluzioni sulla fascia destra per il futuro potrebbero però apportare nobili modifiche: tra i vari nomi, come già raccontatovi, era emerso anche quello di Rensch, che ha ammesso recenti accostamenti al mondo giallorosso, come si legge su Voetbal Primeur. Il classe 2003, in scadenza di contratt ha affermato: “Eravamo in trattative con la Roma, ma alcune cose sono cambiate all’interno del club. Alla fine ho capito: voglio solo restare all’Ajax e dimostrare che appartengo qui”.