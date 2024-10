Titolarissimo KO prima della Roma: stop UFFICIALE in Nazionale

Nuova tegola ufficiale prima della Roma e titolarissimo KO in Nazionale. Arriva un nuovo infortunio a stretto giro di posta per una delle prossime avversarie dei giallorossi.

La Roma guidata da Ivan Juric è arrivata alla sosta delle Nazionali di ottobre con l’ennesimo risultato negativo della stagione. A Monza la squadra giallorossa ha conquistato un solo punto, non è bastato l’ennesimo gol di Artem Dovbyk a garantire tre punti importanti in classifica. Durante il periodo di pausa il tecnico croato spera di recuperare Paulo Dybala, non convocato per un problema muscolare alla vigilia della trasferta in Brianza. L’infermeria giallorossa lavorerà anche con Stephan El Shaarawy, uscito per infortunio a Monza dopo appena venti minuti di gioco.

Se in casa Roma si attendono gli esami del Faraone, per quel che riguarda il Torino di Vanoli arriva un’altra tegola dall’infermeria. La squadra granata deve già fare i conti con il gravissimo infortunio capitato a Duvan Zapata. Legamenti Ko per il centravanti colombiano, che ha chiuso in anticipo la stagione e non sarà presente allo stadio Olimpico il 31 ottobre. La squadra granata farà visita alla Roma per il decimo turno di campionato, ed ora deve fare i conti con l’ennesimo stop ufficiale.

Incubo infortuni in casa Torino prima della Roma: nuovo stop UFFICIALE dopo Zapata

Oltre ad aver perso per diversi mesi il terminale offensivo, il Torino rischia di fare i conti con il forfait di un altro titolarissimo per mister Vanoli. Il centrocampista Ivan Ilic lascia il ritiro della Serbia per infortunio.

Nel comunicato della rappresentativa balcanica si parla di un’infiammazione, ma nei prossimi giorni verrà valutato dallo staff medico del club piemontese per accertarne le condizioni. Ecco la nota ufficiale diffusa dalla Serbia sul centrocampista granata:

“La Serbia non potrà contare su Ivan Ilic per le sfide contro Svizzera e Spagna per infortunio. La rappresentativa serba e prima squadra del Torino salteranno l’incontro di ottobre a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille. Ivan Ilić è venuto al Centro Sportivo della FSS a Stara Pazova, in compagnia di uno dei medici della nostra migliore nazionale, Dejan Aleksandrić, per riferire all’allenatore Dragan Stojković, salutare i suoi compagni di squadra e augurare a tutti il ​​successo nelle prossime partite nella divisione “A” della Società delle Nazioni.”