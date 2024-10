Doppio recupero lampo per Roma-Inter: l’infortunio è già un ricordo e Inzaghi li potrebbe avere a disposizione, anzi li avrà a disposizione, per la sfida del 20 ottobre

C’è anche malumore, dentro la Roma, per la decisione di La Penna di non assegnare il rigore contro il Monza che avrebbe mandato i giallorossi dal dischetto a pochi minuti dalla fine della partita.

Ma c’è malumore anche per il mancato intervento del Var Aureliano, che ha fatto continuare senza richiamare al monitor il direttore di gara. Un fallo solare, netto, evidente, che non ha permesso alla squadra di Juric di avere un’opportunità importante per ripassare avanti e magari chissà, anche centrare la prima vittoria esterna di questa stagione. Se ne parlerà ancora, ma dentro il gruppo capitolino si deve guardare avanti e pensare al prossimo impegno dopo la pausa per le nazionali: all’Olimpico arriverà l’Inter.

Roma-Inter, Inzaghi recupera Barella

Ieri Inzaghi era a Roma per ritirare il premio Scopigno come miglior tecnico della passata annata. Un premio meritato, perché ha dominato in Italia. E se si è detto un po’ preoccupato per Thuram, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe tirare un sospiro di sollievo per Nicolò Barella.

Il centrocampista ha saltato la chiamata con la nazionale maggiore per un infortunio ma ieri si è allenato da solo alla Pinetina per accelerare il recupero. Vuole mettersi alle spalle la distrazione muscolare che gli ha fatto saltare gli ultimi impegni dei nerazzurri e ha messo nel mirino la Roma. Il giornale, scrive, che per il 20 ottobre, giorno del match all’Olimpico, tornerà a disposizione. Così come tornerà a disposizione anche il canadese Buchanan. In poche parole, contro Juric, l’Inter si potrebbe presentare con la migliore formazione possibile. In casa giallorossa invece è stato tirato un sospiro di sollievo per Dybala: nessuna lesione dopo gli esami e anche lui potrebbe tornare disponibile alla fine della prossima settimana.