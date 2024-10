Firma gratis prima della Roma: scelto l’ex bianconero

Svolta di calciomercato prima della sfida alla Roma e lungo infortunio decisivo. Spunta la firma gratis verso la gara contro i giallorossi, hanno scelto l’ex bianconero ancora svincolato.

La Roma di Ivan Juric è arrivata alla sosta per le Nazionali di ottobre dopo due risultati negativi. La prima sconfitta per il tecnico croato è giunta in Svezia, nella seconda giornata di Europa League contro l’Elfsborg. Successivamente la compagin giallorossa non è andata oltre il pareggio in casa del Monza di Nesta, dove non sono mancate forti polemiche arbitrali per un calcio di rigore non concesso dopo il pestone subito da Tommaso Baldanzi. Dopo la pausa per le Nazionali, che potrà essere preziosa per recuperare Paulo Dybala a Trigoria, la squadra giallorossa affronterà un altro mini ciclo di gare fondamentali tra campionato ed Europa League.

In concomitanza con la sosta per le Nazionali fioccano anche gli infortuni in Serie A. La Roma monitora le condizioni di Paulo Dybala, frenato da un fastidio muscolare alla vigilia della trasferta di Monza. Osservato speciale dall’infermeria anche Stephan El Shaarawy, uscito per infortunio dopo venti minuti in casa della formazione brianzola. A fine mese la squadra giallorossa ospiterà allo stadio Olimpico il Torino di Paolo Vanoli, ultima squadra allenata da Ivan Juric prima della chiamata della Roma. I granata devono fare i conti con il gravissimo infortunio capitato a Duvan Zapata.

Infortunio Zapata, il Torino corre ai ripari prima della Roma: firma gratis per l’ex bianconero

La squadra piemontese arriverà allo stadio Olimpico il 31 ottobre e sarà orfana del centravanti colombiano. Stagione finita per Duvan Zapata, che ha subito la lesione del legamento crociato anteriore con interessamento dei menischi.

Il Toro ora si trova senza il terminale offensivo titolare durante la sosta per le Nazionali. E la squadra guidata da Vanoli sembra intenzionata a pescare dal mercato degli svincolati per ovviare il prima possibile all’assenza dell’ex Atalanta. Tra le varie piste accostate alla lista granata, secondo quanto scrive il sito Footmercato.net, c’è anche l’opzione Isaac Success. Attaccante nigeriano classe ’96, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Udinese.