Friedkin furiosi, dossier Roma contro gli arbitri

Non si placano le polemiche sui torti arbitrali subiti dalla Roma in questa stagione. Rabbia Friedkin e dossier giallorosso sugli errori commessi dai fischietti italiani, cambio di strategia in Lega.

Il pareggio della Roma in casa del Monza ha scatenato forti polemiche sulla conduzione di gara da parte dell’arbitro Federico La Penna e sulle decisioni del Var Aureliano. Nel mirino c’è la mancata concessione del calcio di rigore per fallo subito da Tommaso Baldanzi, che ha ricevuto un pestone da Kyriakopoulos in piena area di rigore brianzola. Non si tratta del primo errore arbitrale subito dalla squadra giallorossa in questo complicato avvio di stagione in Serie A. E la proprietà Friedkin avrebbe deciso di alzare la voce verso i torti subiti fin qui, che risultano decisivi nell’attuale situazione in classifica della squadra giallorossa.

La decisione di non concedere il calcio di rigore alla Roma, quando in questo campionato episodi simili hanno portato alla massima punizione, ha scatenato aspre polemiche nei confronti di Aureliano e La Penna. La squadra giallorossa ha già recriminato per due calci di rigore non concessi prima della trasferta di Monza. Il primo durante Roma-Empoli, quando Shomurodov venne trattenuto in area di rigore. Il secondo in casa del Genoa, ultima panchina per De Rossi, dove De Winter colpì Paulo Dybala. Potenzialmente la squadra giallorossa avrebbe potuto ottenere 5 punti in più in classifica rispetto alle attuali dieci lunghezze.

Rabbia Friedkin conto i torti arbitrali, spunta il dossier Roma: cambio di strategia in Lega

Una situazione che ha portato Florent Ghisolfi ad accusare la direzione di gara subito dopo il pareggio in casa del Monza. Un segnale lanciato dalla Roma dei Friedkin che avrebbero già pronto un dossier sui torti arbitrali subiti dai giallorossi fin qui.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘Leggo’, la società giallorossa è anche pronta al cambio di strategia nei rapporti con la Lega. Il nuovo Ceo dovrebbe quindi essere una figura esperta della dinamiche del campionato italiano e pronta ad alzare la voce davanti a torti subiti. Le due figure accostate alla lista dei Friedkin dal quotidiano sono quelle di Umberto Gandini e Giovanni Carnevali.