Esonero Juric e ritorno De Rossi: arriva il primo sì

Un nuovo colpo di scena può coinvolgere Daniele De Rossi e la Roma. Dopo l’esonero dell’ex Capitano la stessa sorte può toccare a Ivan Juric, e arriva il primo sì in caso di nuovo ribaltone.

Sono passate tre settimane dall’annuncio dell’esonero di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. La guida tecnica della squadra giallorossa è stata affidata ad Ivan Juric. Gli scossoni nella società guidata dai Friedkin sono poi proseguiti con le dimissioni ufficiali di Lina Souloukou, arrivate a poche ore dall’esordio del tecnico croato sulla panchina giallorossa. La Roma è arrivata alla sosta di ottobre con una serie di prestazioni negative. La vittoria in rimonta arrivata col Venezia, la sconfitta dolorosa in casa dell’Elfsborg ed il deludente pareggio maturato in casa del Monza.

In attesa della nomina ufficiale dell’erede della ex Ceo giallorossa, non è escluso un nuovo ribaltone che avrebbe del clamoroso in casa Roma. Dopo neanche un mese alla guida della squadra a Trigoria potrebbe arrivare l’esonero di Ivan Juric, secondo quanto rilanciato dal quotidiano ‘La Repubblica’. Nell’edizione odierna del giornale si parla di fiducia ribadita al tecnico croato durante la sosta, che porterà la Roma al big match interno contro l’Inter. Ma non è esclusa la retromarcia clamorosa da parte dei Friedkin, che in caso di ulteriori prestazioni negative potrebbero scegliere di esonerare anche l’ex Torino.

Repubblica, De Rossi al posto di Juric: mossa a sorpresa dei Friedkin

Il telefono di Daniele De Rossi è pronto a squillare, secondo quanto si legge sulle colonne del quotidiano. La Roma starebbe seriamente pensando ad un ritorno immediato dell’ex Capitano, che a sua volta non chiuderebbe le porte al ritorno a Trigoria ma non a tempi strettissimi.

Un incastro da capogiro che ha come filo diretto l’amore per la Roma da parte dell’ex numero 16. Utile è ricordare come Daniele De Rossi sia legato dai giallorossi da un contratto fino al 2027 e potrebbe rifiutare la chiamata per il ritorno solo tramite rescissione o dimissioni da parte dell’ex Capitano.