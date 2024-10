Mister 25 milioni per la Roma: c’è la firma dei Friedkin

In casa Roma, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

La Roma, di fatto, ha vissuto diverse difficoltà in questo primo scorcio di stagione. Basti pensare solo all’avvicendamento in panchina tra Daniele De Rossi ed Ivan Juric. Proprio quest’ultimo, dopo le due vittorie in campionato con Udinese e Venezia e il buon pareggio in Europa League contro i baschi dell’Athletic Bilbao, ha dovuto affrontare i suoi due primi risultati deludenti.

Il team capitolino, infatti, ha prima perso la gara europea contro l’Elfsborg e poi ha pareggiato in campionato contro il Monza di Alessandro Nesta. Questo pari con i biancoscudati, di fatto, ha rifatto scendere la Roma in classifica, visto che ora è al nono posto con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta.

Una volta archiviata questa sosta di ottobre per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, la Roma giocherà allo Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica. Anche se, prima della sfida contro i nerazzurri, in casa giallorossa bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il calciomercato.

Calciomercato Roma, conferme sull’interesse per Beto dell’Everton: le ultime

Come riportato da ‘goodisonnews.com’, infatti, il possibile passaggio di Beto alla Roma sarebbe segnale evidente del rapporto tra il club giallorosso e l’Everton, ovvero la squadra inglese di cui i Friedkin sono sempre più vicini ad acquistarne le quote di maggioranza. I dirigenti statunitensi, di fatto, stanno attendendo solo il via libera dalla Premier League.

La Roma, inoltre, è alla ricerca di una prima punta che faccia da supporto ad Artem Dovbyk. Mentre la cessione di Beto, di fatto, per l’Everton sarebbe un ottimo mezzo per avere più

risorse economiche per la prossima campagna acquisti invernale di gennaio. Da ricordare che questa notizia conferma la notizia lanciata dalla nostra redazione in questi giorni sull’interessamento del club giallorosso per l’ex Udinese.