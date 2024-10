Calciomercato Roma, addio a gennaio: Juric l’ha bocciato

Calciomercato Roma, la bocciatura di Juric si riflette sulle manovre giallorosse in uscita a gennaio. Addio senza rinnovo per l’ex Juventus, il destino sembra già segnato.

La Roma di Ivan Juric è arrivata alla pausa per le Nazionali di ottobre dopo due gare al di sotto delle aspettative. La squadra giallorossa è reduce dalla sconfitta in Svezia in Europa League, contro il modesto Elfsborg, e dal pareggio di Monza. Il prossimo impegno in calendario per la squadra guidata dal tecnico croato è il big match dello stadio Olimpico contro l’Inter, in programma domenica 20 ottobre. Sarà il primo incrocio con una big in Serie A per mister Juric, chiamato ad invertire la tendenza dopo un avvio di stagione decisamente burrascoso in casa giallorossa.

Il complicato avvio di stagione si riflette anche sulle prossime manovre di calciomercato invernale in casa Roma. Tra i nuovi arrivati nella sessione estiva l’unico a salire in cattedra finora è stato Artem Dovbyk, mentre faticano a ritagliarsi spazio fin qui i tanti volti nuovi. Non mancano poi riflessioni e bocciature in vista della sessione invernale, dove tanti calciatori in scadenza di contratto potrebbero salutare definitivamente i giallorossi. Se il futuro di Paulo Dybala resta un nodo da sciogliere, l’addio al connazionale Leandro Paredes appare già scritto.

Calciomercato Roma, niente rinnovo per Paredes: addio a gennaio

Il centrocampista argentino è stato protagonista nella parte finale della scorsa stagione, mentre sta faticando a ritagliarsi spazio in questa annata. Mai schierato da titolare in campionato fin qui e senza margini per il rinnovo contrattuale, Leandro Paredes è indicato come uno dei primi indiziati all’addio in vista del mese di gennaio.

La Roma in mezzo al campo ha acquistato Manu Konè ed Enzo Le Fèe, oltre all’esplosione del giovane Pisilli. Il contratto che lega Paredes ai giallorossi pesa sulle casse per 4.5 milioni di euro e, secondo l’edizione odierna di ‘Leggo’, non c’è alcun margine per il prolungamento con la Roma. Ecco perché il centrocampista ex Juve e Psg, che non ha convinto fin qui Ivan Juric, potrebbe essere il primo a fare le valigie a gennaio.