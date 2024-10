Clamoroso Roma, UFFICIALE: i Friedkin comprano un altro club

Un nuovo colpo di scena ufficiale coinvolge la proprietà Friedkin in casa Roma. Ecco l’annuncio dell’acquisizione di una nuova squadra da parte della proprietà giallorossa.

Non finiscono le novità intorno alla Roma dei Friedkin. La seconda metà del mese di settembre ha visto la squadra giallorossa stravolta, prima dall’esonero di Daniele De Rossi, poi con le dimissioni di Lina Souloukou. Una situazione che ha aperto una frattura importante tra i tifosi e la società, rimarcata anche con uno striscione nell’ultima trasferta dei giallorossi a Monza. In questi minuti, con il campionato in pausa per le Nazionali, la società guidata dalla famiglia statunitense ha ufficializzato l’acquisizione di un nuovo club.

La presidenza statunitense della Roma è anche proprietaria del Cannes in Francia, oltre ad aver messo le mani sull’Everton in Premier League. Ma ora la società guidata dalla famiglia Friedkin ha annunciato la nascita di un nuovo progetto tutto a tinte giallorosse. La Roma avrà ufficialmente a partire da questa stagione una squadra di calcio a 5 nel campionato italiano. Nasce l’ASD Roma 1927 Futsal, ex Olimpus Roma.

La Roma dei Friedkin sbarca nel calcio a 5: ufficiale la nascita del nuovo club

Ecco il comunicato ufficiale emesso dalla Roma: “Anche l’AS Roma ha ora la sua squadra ufficiale di calcio a 5, accogliendo nella propria famiglia l’OIimpus Roma, club d’élite del futsal nella Capitale e in Italia.” La squadra romana lo scorso anno ha chiuso in testa la regular season, prima di essere sconfitta nei quarti di finale per lo Scudetto.

Il comunicato prosegue: “Olimpus Roma è diventata quindi ASD Roma 1927 Futsal, società che ha la qualifica di “squadra di calcio a 5 dell’AS Roma” per tutte le competizioni ufficiali di categoria. L’impegno del Club giallorosso nel mondo del futsal rappresenta ancora una volta un atto innovativo, essendo quello dell’AS Roma l’unico marchio di Serie A presente nella massima serie di calcio a 5.” Sull’impianto dove giocherà la nuova squadra: “La storica casa dell’ASD Roma 1927 Futsal è il PalaOlgiata situato in via Guido Cantini 4, dove la prima squadra disputerà la partita casalinga d’esordio di regular season venerdì 18 ottobre alle 19:00.”