Juric come Fonseca: li hanno già fatti fuori

Il tecnico croato ha già incassato le prime critiche nella sua nuova esperienza romana: posizione non dissimile da quella di Fonseca

Sette punti nelle prime tre gare di campionato: un bottino fatto di due vittorie interne – una molto convincente contro l’Udinese, l’altra sofferta contro il Venezia – e di un beffardo pareggio esterno a Monza. Non sarebbe poi così male l’avvio di Ivan Juric alla guida della formazione giallorossa se nel mezzo, tra la sfida vinta contro i lagunari e il pareggio ottenuto all’U-Power Stadium, non ci fosse stata la disfatta europea sul campo dell’Elfsborg.

La già deficitaria situazione nella maxi classifica dell’Europa League – il tecnico croato aveva pareggiato in casa, contro l’Athletic Club, la gara inaugurale della campagna europea – rischia di pesare come un macigno sulla stabilità della panchina dell’ex allenatore dell’Hellas Verona.

L’ambiente non ha ancora perdonato alla famiglia Friedkin l’allontanamento di un’icona come Daniele De Rossi: il nativo di Spalato paga dunque inevitabilmente un’insoddisfazione che può essere cancellata solo dai risultati. La mancata vittoria sul campo dei brianzoli avrebbe almeno temporaneamente allontanato i fantasmi di un esonero-lampo. Non avendo fatto bottino pieno, Juric resta clamorosamente – e forse prematuramente – in bilico.

Juric e Fonseca, arriva la ‘sentenza’ dei bookies

In questo senso il destino del tecnico croato non è molto dissimile da quello di Paulo Fonseca – altro ex mister giallorosso come Eusebio Di Francesco, anch’egli pericolante -, reduce da due sconfitte consecutive: una in Champions, al cospetto del Bayer Leverkusen, l’altra a Firenze, col grottesco teatrino dei rigoristi scelti autonomamente dai giocatori ignorando le gerarchie esistenti.

Il sito Goldbet.it ha aggiornato le quote relative ai possibili esoneri degli allenatori in Serie A entro la data del 5 gennaio prossimo. Tra chi, secondo il portale specializzato, non rischia l’allontanamento almeno in questa fase (l’addio a Conte si gioca a 12, quello di Inzaghi e Gasperini addirittura a 15), e tecnici invece già in bilico (spiccano i nomi di Alessandro Nesta e del già citato Di Francesco), non può non sorprendere l’assenza del portoghese e del mister giallorosso nel borsino proposto.

Avendo di fatto eliminato le giocate relative ad una interruzione del rapporto professionale che Milan e/o Roma metterebbero in atto nei confronti dei loro tecnici, Goldbet.it in qualche modo dà ‘quasi per certo’ l’esonero dei due. Uno scenario non proprio ideale in vista della ripresa del campionato, fissata al weekend del 19-20 ottobre dopo la sosta per le nazionali.