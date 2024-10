Accordo con la Roma: firma fino al 2029

Accordo con la Roma, siamo ai dettagli di un’operazione che blinderà un elemento importante nello scacchiere di Juric. Sarà lui l’uomo del futuro

Ghisolfi ne aveva parlato un po’ di tempo fa: merita il rinnovo contrattuale. E dalle parole, la Roma, è passata ai fatti, anche per cercare di allontanare – così come vi abbiamo spiegato in queste colonne e in esclusiva – tutte le sirene estere che si sarebbero potute presentare nel corso dei prossimi mesi.

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club è pronto a far mettere nel su bianco a Mile Svilar. Il portiere, arrivato a parametro zero, dallo scorso mese di gennaio è diventato il titolare e il posto non lo ha più perso: prestazioni importanti, parate in alcuni casi clamorose, quindi il nuovo contratto, con adeguamento dell’ingaggio, se lo è meritato. Sarà lui il portiere del centenario.

Accordo con la Roma: Svilar fino al 2029

Al momento Svilar è legato da un contratto fino al 2027 a 900mila euro all’anno più bonus che gli fanno superare il milione di euro. Bene, il nuovo accordo prevede, intanto, un prolungamento di 2 anni – quindi nuova scadenza 2029 – con un significativo aumento anche dei soldi.

Passerà, si legge ancora, a 2 milioni di euro all’anno come base fissa più i bonus. E, inoltre, la base fissa salirà ogni anno. Insomma, una vero e proprio attestato di stima nei confronti di un giocatore assolutamente affidabile, che in silenzio ha aspettato arrivasse il suo momento e che adesso si gode tutto quello che si è guadagnato. Una firma che non dovrebbe nemmeno tardare ad arrivare: presto, infatti, ci dovrebbe essere quell’incontro non risolutivo, perché ormai gli accordi ci sono, ma quello della firma. La Roma, quindi, è in buone mani per diversi anni e sapere di aver un portiere affidabile è qualcosa di davvero importante.