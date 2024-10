Calciomercato Roma, addio Pellegrini: conto alla rovescia

Calciomercato Roma, riflettori puntati sul futuro di Lorenzo Pellegrini in casa giallorossa. C’è l’ultimatum per il capitano, anche in Nazionale protagonista in negativo, non è escluso l’addio definitivo.

La situazione di Lorenzo Pellegrini in casa Roma è indicativa delle ultime settimane turbolente intorno alla squadra giallorossa. Il numero 7 e capitano romanista è da tempo nel bersaglio dei tifosi giallorossi. Dall’esonero di Daniele De Rossi in poi, il centrocampista è stato subissato dai fischi dei supporters romanisti, al pari di Bryan Cristante. Entrambi però vengono sempre usati con costanza dai vari tecnici che sono passati di recente a Roma, da Mourinho a Juric, passando per Daniele De Rossi e Luciano Spalletti. Pellegrini è reduce dal cartellino rosso rimediato con l’Italia allo stadio Olimpico, che si conferma stregato per il capitano della Roma in questa stagione.

Calciomercato Roma, addio Pellegrini senza rinnovo: ultimatum per l’accordo

Ombre di addio alla Roma aleggiano sul capitano giallorosso, a cui Luciano Spalletti ha affidato la maglia numero 10 in Nazionale. Lorenzo Pellegrini ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2026 e non è esclusa la sua cessione definitiva in vista della prossima campagna estiva di calciomercato.

Secondo l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, qualora nei prossimi mesi non arrivasse il rinnovo di contratto, il numero 7 in estate può essere ceduto dalla Roma. Non c’è aria di accordo intorno al capitano giallorosso, che dovrà rispondere in campo a critiche e contestazioni che gli sono piovute addosso nelle ultime settimane.