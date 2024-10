Doppia sgasata Roma: colpo in Brasile e firma in Serie A

Calciomercato Roma, fari puntati sulle manovre in entrata di Florent Ghisolfi. Doppio innesto in corsia per la squadra giallorossa, ritorno di fiamma in Brasile e firma in Serie A.

La Roma di Ivan Juric è arrivata alla sosta per le Nazionali dopo due risultati negativi, che hanno gettato nuove ombre sulla stagione giallorossa. La sconfitta in Europa League in casa del modesto Elfsborg, ed il pareggio arrivato contro il Monza sono due passi indietro importanti nel cammino della squadra guidata dal tecnico croato. La pausa di ottobre, oltre a fornire tempo per recuperare gli acciaccati in casa giallorossa- in primis Paulo Dybala– fornisce nuovi spunti in chiave calciomercato in entrata. Florent Ghisolfi ha parlato con la stampa per la prima volta dopo l’ingaggio con la società giallorossa ed ora è già tempo di pensare ai primi innesti in vista della sessione invernale.

Nonostante le parole di Florent Ghisolfi sulla situazione esterni in casa Roma, è evidente quanto per Ivan Juric la coperta sia corta sulle corsie. Al momento sono solo tre i calciatori a tutti gli effetti promossi nel ruolo di laterale in casa giallorossa. Parliamo dello spagnolo Angelino, spesso schierato anche da braccetto nel terzetto difensivo, Zeki Celik ed il reintegrato Nicola Zalewski. Dahl e Sangaré non sono ancora scesi in campo in questa stagione, mentre il saudita Abdulhamid ha mostrato evidenti lacune nelle poche uscite europee in giallorosso.

Calciomercato Roma, doppio colpo in corsia: dal Brasile alla Serie A

E spunta un doppio colpo sulle fasce sul taccuino di Ghisolfi in casa Roma. Il primo nome, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, è quello di Lucas Piton. Terzino brasiliano con passaporto italiano, il classe 2000 era finito sotto i riflettori già lo scorso anno, come anticipato dalla nostra redazione dodici mesi fa.

La valutazione dell’esterno del Vasco Da Gama oscilla sui 10 milioni di euro. Un altro nome nel mirino della Roma già a gennaio è quello di Fabiano Parisi, anche lui classe 2000 ed in forza alla Fiorentina. Per l’ex Empoli si potrebbe chiudere nel mercato invernale con la formula del prestito, altrimenti i discorsi sarebbero rimandati a giugno.