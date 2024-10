Dybala-Roma, addio a gennaio: cifre anticipate

Il mercato di gennaio non è poi così lontano. E si cominciano a delineare quelle che potrebbero essere le prime operazioni. La Roma potrebbe cedere Dybala

Si inizia a pensare al mercato di gennaio. Si inizia a pensare a quelle che possono essere le mosse dei club. Insomma, i primi a pensarci mettendoci dentro le cifre sono i bookmaker. In questo caso quelli di Sisal, che mettono in evidenza, secondo loro, quella che potrebbe essere una cessione della Roma.

E se questa mattina vi abbiamo parlato di una rottura tra la società e Pellegrini, che potrebbe anche non rinnovare quell’accordo che al momento è in essere fino al 2026 a 6 milioni di euro all’anno, gli analisti mettono in evidenza quella che potrebbe essere un’altra cessione. Le cifre, in questo caso, sono davvero basse e fanno pensare ad un addio quasi certo. Poi sappiamo che tutto durante il calciomercato può cambiare e, in questo caso specifico, lo abbiamo già visto nel corso dell’estate che da poco è andata in archivio.

Addio Dybala, le quote sono clamorose

Dybala rimane? La domanda che viene posta agli scommettitori è questa. Una domanda alla quale i book danno quasi una risposta: l’addio della Joya è messo in palinsesto ad una quota assai bassa, visto quello che è il valore del giocatore e quello che potrebbe dare dentro la Roma. La partenza dell’argentino, nella prossima finestra di gennaio, è data a 3.25 volte la posta. E chi mastica un po’ di scommesse capisce che è davvero molto, ma molto bassa.

Sarà effettivamente così? Non lo sappiamo, è evidente. Non sappiamo quelli che sono i pensieri della società e soprattutto del giocatore che nello scorso mese di agosto ha deciso di rinunciare a quella montagna di soldi arabi che gli erano stati offerti. Ha preso la decisione di rimanere in giallorosso, di rimanere a difendere i colori della Roma. Anche se, un po’ tutti, forse ci saremmo aspettati un avvio diverso. Ma i problemi fisici, che ancora ci sono, non hanno aiutato sotto questo aspetto.