Ultimatum Roma: scambio con Zalewski in Serie A

Calciomercato Roma, Nicola Zalewski al bivio in vista della sessione invernale. Ultimatum per il futuro del laterale polacco, che senza rinnovo può salutare con lo scambio in Serie A.

La sessione di calciomercato estivo in casa Roma è stata ricca di colpi di scena sia in entrata che in uscita. Emblematico è il caso che ha coinvolto Paulo Dybala. L’attaccante argentino era ad un passo dall’addio nelle ultime settimane di agosto, direzione Arabia Saudita. La trattativa per l’ex Juve è poi naufragata, con lo stesso attaccante che ha annunciato a sorpresa la sua permanenza a Roma. Un altro caso particolare in uscita ha coinvolto Nicola Zalewski, l’esterno classe 2002, è stato vicinissimo al Galatasaray a settembre.

Ma anche la trattativa in uscita per il laterale cresciuto a Trigoria si è risolta in un nulla di fatto sull’asse Roma – Istanbul. In seguito alla fumata nera dell’affare Nicola Zalewski, che ha il contratto in scadenza con i giallorossi a giugno 2025, è finito ai margini della prima squadra a Trigoria. Ora, dopo l’avvicendamento tra De Rossi e Juric in panchina e le dimissioni di Lina Souloukou, l’esterno polacco è tornato arruolabile dal tecnico croato. L’allenatore giallorosso lo ha da subito gettato nella mischia a Monza, dopo l’infortunio di El Shaarawy in corsia, ma il suo futuro resta un tema caldissimo in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, Zalewski al bivio: rinnovo o scambio in Serie A

L’esterno nato a Tivoli è davanti ad un bivio in vista della finestra di calciomercato estivo. Nicola Zalewski potrebbe rinnovare con la Roma a stretto giro di posta, con un ingaggio a cifre quasi triplicate per il laterale. Ma non è l’unica opzione sul tavolo in vista della sessione invernale.

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, l’esterno classe 2002 potrebbe finire in uno scambio con la Fiorentina di Palladino. In casa viola piace alla Roma il terzino Fabiano Parisi, ex Empoli alla seconda stagione a Firenze. Il laterale non ha mai giocato 90 minuti in campionato fin qui e potrebbe nascere uno scambio a sorpresa sulle corsie.