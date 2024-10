Calciomercato Roma, erede Dybala già bloccato: 30 milioni di euro

I giallorossi restano in corsa per un profilo già bloccato la scorsa estate: la richiesta del club francese non scende sotto i 30 milioni

Era tutto pronto per il Piano B. Non appena fosse arrivata l’ufficialità del trasferimento di Paulo Dybala all’Al-Qadsiah, la dirigenza capitolina avrebbe probabilmente affondato il colpo. La storia ha poi raccontato del clamoroso dietrofront dell’argentino, che per amore della Roma ha rinunciato al faraonico contratto proposto dai sauditi, decidendo di continuare a vestire la maglia giallorossa.

L’interesse per colui che era stato individuato come uno dei candidati favoriti alla sostituzione della Joya è però rimasto intatto. Anzi, si è rafforzato in virtù del grande avvio di stagione del classe ’99. Tre gol e un assist in cinque gare di campionato con la maglia del Lille è l’invidiabile biglietto da visita dell’attaccante esterno che Ghisolfi aveva già bloccato la scorsa estate. Quando ormai sembrava certa la fine del matrimonio con l’ex Juve.

Oggi, a distanza di qualche mese, la Roma torna a farsi viva con l’entourage del calciatore e soprattutto con quella bottega sempre cara rappresentata dalla società transalpina. Che avrebbe già fissato il prezzo di uscita del suo giocatore.

Zhegrova nel mirino: ecco quanto chiede il Lille

Del resto, riabbracciato il fuoriclasse argentino per la stagione in corso, si pone il problema del prossimo anno. Già perché Dybala ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, e al momento nulla lascerebbe pensare ad un rinnovo dell’accordo. Finirà invece nel 2026 il contratto dell’attaccante esterno del Lille che la Roma vorrebbe assolutamente ingaggiare in sostituzione del campione sudamericano.

Precedentemente già nel mirino della Juve, che poi ha rimpinguato le corsie esterne con gli arrivi di Nico Gonzalez e di Francisco Conceiçao, e successivamente dall’Atalanta all’epoca di un altro addio quasi certo – e poi non concretizzatosi, quello di Ademola Lookman – Edon Zhegrova sta dimostrando come l’interesse della Roma fosse ben riposto.

Il calciatore si sta confermando sui buoni livelli espressi nella scorsa stagione, chiusa con sei gol e ben sei assist in 33 presenze in campionato con la maglia del club transalpino. La concorrenza, tuttavia, non manca. La Roma gode del vantaggio di aver già in qualche modo ‘bloccato’ il calciatore qualche mese fa, ma dovrà comunque sborsare una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro se vorrà avvalersi dei suoi servigi l’anno prossimo.