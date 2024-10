Calciomercato Roma, la Juve scocca il dardo: trema il grande ex

Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare i rispettivi organici, Roma e Juventus potrebbero animare le prossime ore della sessione di calciomercato. Il motivo

La sosta delle Nazionali è tradizionalmente un banco di prova importante in cui gli addetti ai lavori hanno modo di lavorare a diverse tracce di mercato in vista dell’apertura della prossima campagna trasferimenti. Del resto non sono poche le indiscrezioni e gli spifferi che stanno continuando a tenere banco, aprendo le porte a scenari solo apparentemente suggestivi.

La prima carrellata importante di impegni ufficiali ha infatti portato in dote non poche indicazioni sul breve-lungo periodo, consegnando agli allenatori indicazioni preziose per apportare i correttivi giusti alle rispettive rose. Sorprende fino ad un certo punto – ad esempio – che il settore del campo finito sotto la lente di ingrandimento della Roma sia rappresentato dalle corsie esterne. In attesa di risolvere una volta per tutte il rebus Zalewski, infatti, Ghisolfi sta monitorando con attenzione anche i possibili innesti per la corsia destra. Celik e Saud Abdulhamid, infatti, fino a questo momento non hanno fornito il contributo tecnico che ci si auspicava. Ecco perché l’area tecnica giallorosso, nel ventaglio di soluzioni possibili, ha cominciato a sondare diversi profili che attualmente militano in Serie A.

Calciomercato Roma, la Juventus e il Napoli non mollano Tchatchoua

Tra questi – come evidenziato dalla nostra redazione – figura anche il nome di Jackson Tchatchoua. Il 23 enne di nazionalità belga e camerunese intriga e non poco la Roma che, però, sarà chiamata a fare i conti con una concorrenza piuttosto nutrita. Come già anticipato da asromalive.it, infatti, sulle tracce della ‘freccia’ 23 enne c’è da tempo la Juventus, che sta sondando il terreno per capire eventuali margini di manovra.

Tuttavia, in un mosaico ancora tutto da definire occhio alla posizione del Napoli. Alla ricerca di un esterno poliedrico e impattante da un punto di vista fisica, gli Azzurri hanno individuato nel jolly del Verona un profilo invitante sotto tanti punti di vista. Come rivelato dal giornalista Mirko Di Natale, la sfida a distanza tra la Juventus e il Napoli per Tchatchoua continuerà anche nelle prossime settimane. I due club non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e proveranno a sfruttare le carte a loro disposizione. Dal canto suo, neanche la Roma ha perso di vista una delle rivelazioni del campionato di Serie A: ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per assistere ad una sfida ad alte frequenze. Staremo a vedere cosa succederà.