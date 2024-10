Alla ripresa del campionato la formazione giallorossa troverà una sorpresa sugli spalti dell’Olimpico: il comunicato ufficiale parla chiaro

Una delusione mai sopita. Una rabbia, un senso di frustrazione che nemmeno i risultati – peraltro altalenanti, se consideriamo anche la magra figura fatta in Europa League sul campo dell’Elfsborg – possono aiutare a lenire. Una parte del tifo giallorosso – quella più calda, che si posiziona nella mitica Curva Sud – non ha ancora perdonato alla famiglia Friedkin l’allontanamento di Daniele De Rossi dalla panchina della squadra.

Ad esacerbare gli animi ancora colpiti dal precedente esonero di un idolo assoluto del popolo romanista come José Mourinho è stato il modo in cui l’ex numero 16 è stato esonerato. Con un preavviso nullo, con delle modalità che hanno lasciato perplessi anche parecchi addetti ai lavori non esattamente addentro il mondo Roma.

La mancanza di un senso di programmazione, del rispetto delle bandiere, di un’identificazione con dei simboli della tifoseria. Queste le ragioni che avevano già portato a manifestazioni di dissenso (più o meno pacifiche, più o meno colorite e talvolta esagerate) della frangia più appassionata del tifo giallorosso.

Com’è noto, a farne le spese di una sollevazione che ha comunque ottenuto (più o meno direttamente) la rimozione del CEO Lina Souloukou dal suo incarico sono stati anche alcuni calciatori. Bryan Cristante e Capitan Pellegrini su tutti. Nemmeno la sosta delle nazionali, arrivata dopo il beffardo pareggio di Monza, ha placato la protesta.

Roma-Inter, la Curva Sud si mobilita: la nota ufficiale

“In occasione di Roma-Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti.

Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà romana, della storia dell’A.S. Roma, dei valori tradizionali dei Romanisti. Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun Romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso. Poiché questo non sta avvenendo, si invitano i Romanisti di tutti i settori ad unirsi nella protesta. Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”, si legge sui social in un post firmato dalla Curva Sud.

Dopo aver ‘scioperato’ dal tifo per 30′ nella prima partita del tecnico croato alla guida della Roma – quella stravinta contro l’Udinese – la Curva Sud riprova a sensibilizzare, a modo suo, la proprietà sul modus operandi adottato finora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Contucci (@lorenzo_contucci)

Chissà se, come accaduto in occasione del match contro l’allora lanciatissima, e capoclassifica temporanea, formazione friulana, gli effetti saranno quelli di produrre nella squadra una grande reazione sul campo…