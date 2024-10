Roma-Inter, doppio recupero UFFICIALE: tabella di marcia rispettata

Roma-Inter, il doppio recupero è ufficiale e in questo modo cambia tutto. Oggi i due si sono allenati con il resto dei compagni e ci saranno

Messa alle spalle la sosta per le nazionali, è tempo di ripensare al campionato. E la Roma, come sappiamo, non avrà di certo un compito agevole: domenica sera all’Olimpico arriva l’Inter di Simone Inzaghi.

Se da un lato, Juric, spera di avere a disposizione Paulo Dybala – che dovrebbe esserci, almeno stando alle ultime notizie e nonostante oggi si sia allenato ancora a parte – e anche Le Fée, che ormai si allena da un po’ di tempo con il resto dei compagni, dall’altro il tecnico dei nerazzurri ha ufficialmente messo da parte quasi tutti i problemi che lo hanno tormentato nel corso delle ultime settimane. Sì, perché i due giocatori che erano fuori per infortunio, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sono allenati in gruppo.

Roma-Inter: Barella e Buchanan in gruppo

Doppio rientro per i nerazzurri: sia Barella che Buchanan hanno svolto l’intera seduta di allenamento con il resto dei compagni. E questa non può che essere un’ottima notizia per Inzaghi, che manderà quasi sicuramente in campo il centrocampista dal primo minuto nel match in programma nella serata di domenica prossima.

Non dovrebbe scendere in campo invece il canadese, che dopo diversi mesi fuori per via dell’infortunio subito a luglio, con annessa operazione, in nazionale, non verrà rischiato. Sempre secondo la fonte citata Buchanan però dovrebbe andare in panchina per ricominciare ad assaporare il gusto del campo. Peccato solamente che questo debba avvenire contro la Roma. Che di fortuna, in questo avvio di stagione, ne ha avuta poca.