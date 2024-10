Dybala di nuovo tagliato: le cifre UFFICIALI dell’addio

Dybala di nuovo tagliato: rispuntano le cifre ufficiali dell’addio della Joya. Che scendono in maniera importante. Ecco la situazione

Ieri pomeriggio è tornato in gruppo, mettendo nel mirino la prossima gara di campionato, quella in casa contro l’Inter di domenica sera. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere.

Parliamo, ovviamente, di Paulo Dybala. L’argentino, come sappiamo, pochi mesi fa, era agosto, sembrava ad un passo dall’addio: l’Al Shabab, club saudita, gli aveva offerto un ingaggio mostruoso, uno di quelli difficili da rifiutare. Ma alla fine, la Joya, ha preferito rimanere nel calcio che conta, dentro la Roma, per rimanere nel giro anche della nazionale. L’impatto in questa stagione, anche per via dei problemi fisici, non è stato dei migliori. Si allena, poi gioca, poi esce claudicante e fa salire l’ansia ai tifosi che sanno benissimo che è lui quello che potrebbe svoltare la stagione. Insomma, un avvio balbettante. E i bookmaker, in vista della prossima sessione di mercato, quella a gennaio, lo vedono di nuovo come partente.

Dybala di nuovo tagliato, le cifre sono ufficiali

Se fino a pochi giorni fa un suo addio, secondo gli analisti della Sisal, era dato a 3,50 volte la posta, stamattina un saluto di Dybala entro la fine della prossima sessione di calciomercato, quella invernale, si gioca ancora di meno: a 3.25 volte la posta. Che chi mastica un poco di questo tipo di scommesse sa benissimo che sono quote davvero irrisorie, che indicano quasi un addio scontato, certo.

Probabilmente, anzi quasi sicuramente non è così. Ma la situazione è da monitorare. Magari quell’offerta economica clamorosa rifiutata qualche mese fa, se venisse riproposta, potrebbe far cambiare idea. Ci appare difficile anche questa cosa, la Joya ha giurato amore alla Roma prendendo una decisione che nessuno si aspettava potesse prendere. Ha dimostrato un enorme attaccamento alla maglia, ha dimostrato un enorme senso di appartenenza. Certo, i numeri rimangono, e sono da tenere in considerazione.