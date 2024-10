Roma, soldi a palate per i Friedkin: è sotto gli occhi di tutti

Il numero uno giallorosso gongola dopo l’ultimo aggiornamento sul suo patrimonio netto: è aumentato del 77%

Che le cose, dal punto di vista finanziario, gli stessero andando più che bene, lo si era ampiamente capito dalla recente acquisizione del pacchetto di maggioranza dell’Everton, non esattamente un club di secondo piano nella geografia del calcio continentale. Ma che Dan Friedkin, e in generale la famiglia con la quale gestisce i suoi affari, si fosse arricchito al punto tale da poter sfoggiare un posizione di tutto rispetto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo no, forse questo ha colto di sorpresa un po’ tutti.

La nota rivista americana ‘Forbes‘ ha fatto le pulci – in senso finanziario – al patrimonio dell’imprenditore statunitense. Dalla ricerca è emerso un dato più che lusinghiero per quello che riguarda l’andamento della situazione economica del presidente giallorosso.

Già protagonista di una campagna acquisti di tutto rispetto – quanto meno in termini di investimenti fatti – per la sua ‘creatura’ calcistica italiana, Dan Friedkin sembra intenzionato ad investire ancora nel calcio, come dimostra lo stesso importante passo compiuto col club di Liverpool nonché col rinnovato impegno per la costruzione di uno stadio di proprietà per la società giallorossa.

Friedkin Paperone: il numero uno è sempre più ricco

Nel 2024 il patrimonio di Friedkin, rivela sempre il giornale a stelle e strisce, è passato da 4,3 miliardi di dollari alla cifra record di 6,4 miliardi di dollari. Non può lasciare indifferenti l’incredibile impennata avuta, con un incremento addirittura del 77% rispetto alla rilevazione precedente, datata 12 mesi fa.

Attualmente il numero uno del club capitolino si piazza in 390esima posizione nella prestigiosa graduatoria comprendente gli uomini più ricchi al mondo. Una grande soddisfazione personale, che però dovrebbe essere accompagnata da altrettanta gloria in campo sportivo. Per quanto discutibile sia stata, e sia, la decisione di allontanare prematuramente Daniele De Rossi dalla guida della squadra, la volontà di Dan Friedkin resta sempre quella di portare la Roma ai vertici del calcio nazionale e continentale.

Con un patrimonio di siffatto valore, è lecito attendersi un rinnovato impegno finanziario per far decollare finalmente il club verso vette mai toccate in precedenza. Almeno questa è la comprensibile aspettativa di tutti gli appassionati tifosi giallorossi.