Dal giallorosso al bianconero: lascia subito la Roma

Svolta nel futuro del calciatore: oltre al ritorno di fiamma della vecchia pretendente, avanza pericolosamente il club rivale

Il contratto in scadenza. Una vera e propria spada di Damocle che pende sulla testa di tutti i club che hanno a che fare con situazioni di questo tipo legate ai suoi tesserati. Ormai, per esser certi di avvalersi del pieno impegno del calciatore – e anche per sperare di monetizzare qualcosa dalla sua partenza, se di cessione deve trattarsi – gli accordi devono essere rinnovati con almeno un anno di anticipo rispetto alla deadline originariamente prevista.

Il motivo è ormai chiaro a tutti, e condiviso de facto da tutte le società, grandi o piccole che siano. C’è la proposta di rinnovo contrattuale che parte dal club. Se questa non viene accettata dalla controparte, che magari lascia intendere un’ampiezza della forbice tra domanda ed offerta che lascia poche speranze alla fumata bianca, il banco rischia di saltare. Il matrimonio può finire però anche per il rifiuto del diretto interessato a trasferirsi nel club col quale la sua società avrebbe già concluso l’affare in termini di costo del cartellino.

Quest’ultima fattispecie è esattamente corrispondente a quanto accaduto a Trigoria tra la società capitolina e Nicola Zalewski, il calciatore polacco reduce da un’ottima prestazione, condita da un gol, nell’ultima gara di Nations League con la maglia della sua nazionale.

Già messo fuori rosa durante l’intero mese di settembre per il deciso ‘no’ arrivato dall’entourage del 22enne al trasferimento al Galatasaray, che era disposto a versare 10 milioni di euro nelle casse giallorosse, l’esterno è stato successivamente reintegrato in gruppo. Il futuro però sembra comunque lontano dalla Capitale.

Zalewski addio: i bianconeri allo sprint finale

Il portale turco ‘Baskentpostasi.com‘ riferisce nelle ultime ore di una corsa a due per il prodotto delle giovanili giallorosse. Da una parte c’è sempre il Galatasaray, che insiste su Zalewski nonostante il ‘no’ di qualche settimana fa. Dall’altra ecco il Besiktas, pronto ad un gustoso sgarbo nei confronti del club rivale. E attualmente in vantaggio nella contesa, riferiscono dalla Turchia.

Sullo sfondo, con poche possibilità di mettere a segno il colpo, ci sarebbe anche il Fenerbahce di José Mourinho, che ben conosce il polacco avendolo avuto a Roma in tutto l’arco della sua gestione. L’affare sembra però ormai una questione a due tra il club nel quale di Icardi, Mertens, Torreira ed Osimhen, e quello di un certo Ciro Immobile, già avversario del classe 2002 in tanti derby disputati all’ombra del cupolone.