Maxi offerta dalla Premier e addio: la Roma si è già buttata

Calciomercato Roma, maxi offerta dalla Premier da rispedire al mittente. I giallorossi si sono già buttati alla ricerca del rinnovo

Ci sono diverse zone del campo nelle quali, la Roma, ha bisogno di rinforzi. O, per meglio dire, avrebbe bisogno di elementi con delle qualità tecniche maggiori. Facciamo un esempio: a destra c’è il solo Celik, perché Saud è acerbo e Sangaré è un ragazzino. Proprio in quella zolla un innesto, a gennaio, sarebbe opportuno.

E in attacco? Il vice Dovbyk è Shomurodov. L’uzbeko, che forse nemmeno lui si aspettava di rimanere dopo i prestiti in giro per l’Italia, è uno che è sembrato sempre con la valigia in mano. Alla fine è dentro la rosa di Juric e all’occorrenza viene mandato in campo. Ma nemmeno i tifosi, c’è da dirlo, si sarebbero aspettati di vederlo ai nastri di partenza con la maglia giallorossa. Detto questo, c’è un ruolo, fondamentale, che alla fine dell’anno può davvero portare diversi punti, nel quale la Roma è ok, blindata.

Calciomercato Roma, già avviati i contatti per il rinnovo di Svilar

Parliamo del portiere: Mile Svilar, dopo essersi preso la maglia da titolare, non l’ha più lasciata. E la Roma sta pensando al rinnovo contrattuale anche per evitare, così come vi abbiamo raccontato in esclusiva noi di Asromalive.it, un possibile assalto da squadre inglesi nei prossimi mesi.

Secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Romanista, il club giallorosso ha iniziato ad intavolare i primi contatti con l’entourage del giocatore per cercare un accordo che possa praticamente blindare il portiere. Sì, il club vuole tenerlo per moltissimo tempo e dall’altro lato sembrerebbe ci sia la volontà di continuare insieme. Certo, il calciomercato, sappiamo, può regalare sempre delle sorprese e non si può dimenticare che Svilar è arrivato a zero, quindi in caso di addio potrebbe arrivare una plusvalenza clamorosa.