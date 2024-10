Dalle parole ai fatti: il ritorno di James Pallotta

L’imprenditore americano, che già aveva stuzzicato i Friedkin due giorni fa, si prepara a tornare: c’è l’annuncio ufficiale

E chi lo avrebbe mai detto. Proprio lui, uno dei presidenti più contestati della storia recente della Roma, colui che era stato invitato più volte – ben prima della cessione della società formalizzata nell’agosto del 2020 – a lasciare la guida del club, potrebbe clamorosamente tornare a breve ad esercitare il suo ruolo.

La bufera che stanno attraversando i Friedkin dopo la discutibile gestione del caso De Rossi, del resto, non accenna a placarsi. Lo stesso ex presidente, nel corso di un’intervista rilasciata di recente a Cityrumors.it, ha gonfiato il petto ricordando i risultati della sua gestione rispetto a quella dei suoi successori.

‘Parlano i numeri‘, ha ripetuto quasi ossessivamente Pallotta, ricordando come la Roma dei Friedkin, pur avendo alzato al cielo un trofeo – cosa non riuscita al co-proprietario dei Boston Celtics – non è mai riuscita ad ottenere una qualificazione alla Champions League passando per il campionato. E nemmeno attraverso le coppe, stante la finale di Europa League persa contro il Siviglia nel 2023.

Clamorosamente rimpianto – e chi lo avrebbe mai detto – da una parte della tifoseria, Pallotta si prepara a fare il suo grande ritorno sul massimo palcoscenico della Serie A. Ma non alla Roma, come qualcuno aveva quasi auspicato sottovoce.

Il ritorno di James Pallotta: cambio della guardia

Come riferito dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, la situazione societaria del Genoa non è certo delle migliori. Il fondo americano 777 Partners, che detiene il pacchetto di maggioranza del club ligure, versa in una grave crisi finanziaria. L’Ad del Grifone, Andres Blazquez, ha risposto a delle domande su una possibile cessione della società, sulla quale decisione è forte e decisivo il parere del fondo A-Cap, principale creditore di 777, che ha dato mandato a Banca Moelis di trovare soggetti interessati per i club della galassia calcistica.

“Ho verificato, non c’è nulla di vero“, le parole sospettosamente di circostanza pronunciate dal dirigente del club ligure, che si prepara ad affrontare, in settimana, un Consiglio di Amministrazione infuocato: c’è da approvare il bilancio al 30 giugno, mentre a inizio novembre è in programma l’assemblea dei soci.

Nel frattempo non si placano i rumors che vorrebbero Pallotta davvero interessato a rientrare nel mondo del calcio italiano dalla porta principale, alla guida del più antico club del massimo campionato. Chissà come la prenderebbero i tifosi giallorossi…