Fiorentina-Roma, altri due big ko: la diagnosi UFFICIALE

In vista del match del ‘Franchi’ di domenica 27 ottobre, il tecnico fa i conti coi guai fisici di due big: il report ufficiale

Il posticipo domenicale della nona giornata di campionato in Serie A vedrà affrontarsi Fiorentina e Roma per una sfida delicatissima soprattutto per la formazione giallorossa. Reduce da un punto conquistato nelle ultime due gare, la compagine capitolina è chiamata al riscatto se non vuole aggravare ancor di più la sua posizione di classifica.

L’avversario però è di quelli tosti. La Fiorentina, dopo un balbettante avvio di stagione, ha inanellato due vittorie consecutive, col punteggio tennistico del ‘Via del Mare’ di Lecce a certificare l’ottimo momento del club gigliato.

Il trionfale pomeriggio in terra salentina è stato però parzialmente rovinato dagli infortuni occorsi nel bel mezzo della gara a due big. Che ora rischiano di saltare la sfida alla Roma di domenica prossima.

Fiorentina, le condizioni di Gudmundsson e Kean

Albert Gudmundsson si è infatti accasciato a terra per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra dopo pochi minuti dall’inizio del match, mentre Moise Kean ha lasciato il campo nell’intervallo per una distorsione della caviglia sinistra. La Fiorentina ha emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni dei due attaccanti.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra“, si legge nella nota del club.