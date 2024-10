Totti ritorna in Serie A: “L’offerta è arrivata”

Nel corso di un evento organizzato dalla società di cui è Brand Ambassador, la leggenda giallorossa ha spiazzato tutti

Non ha mai smesso di stupire in campo, durante una carriera strepitosa che lo ha portato a diventare la leggenda incontrastata della storia giallorossa, e non smette di far parlare di sé nemmeno ora, ad anni di distanza dal suo ritiro dalle scene calcistiche.

Francesco Totti, in qualità di Brand Ambassador di Betsson Sport, l’azienda di scommesse che sta entrando prepotentemente sempre più nel calcio italiano, è stato infatti protagonista di alcune dichiarazioni che certamente faranno discutere.

A margine di un evento a cui ha partecipato con la solita disponibilità l’ex numero 10 della Roma, Totti ha risposto a domande inerenti l’attualità calcistica, salvo poi soffermarsi sulla sua condizione personale di ex calciatore. Uno status che, incredibile a dirsi, potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Totti, rivelazione choc: “Mai dire mai”

“Un mio ritorno in campo? Ci sono squadre che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono stati giocatori che hanno giocato dopo tanti anni dalla fine della loro carriera. Se dovessi tornare a giocare in Serie A mi dovrei però allenare molto bene. Queste squadre mi hanno chiamato di recente erano tutte del massimo campionato“, ha rivelato Totti nell’incredulità generale.

Relegato ai margini della società Roma dalla precedente gestione targata James Pallotta, ignorato del tutto dalla famiglia Friedkin, l’ex Capitano potrebbe decidere di fare il suo grande ritorno nel mondo del calcio facendo ciò che gli riusciva meglio: giocare.

Certo, non potrebbe tornare a farlo con la maglia giallorossa, la qual cosa potrebbe creare non pochi problemi a tantissimi tifosi della Roma, rimasti spiazzati – come un po’ tutti – dall’incredibile rivelazione del loro idolo assoluto.

Chissà che, tra una partita a padel e un evento, Totti non decida davvero di rompere gli indugi per un ritorno in Serie A che avrebbe davvero del clamoroso.