Giocatori schierati, crisi di rigetto Juric: “Martedì torna De Rossi”

Clamorosa indiscrezione in diretta sul futuro della panchina della Roma: l’ex tecnico sarebbe addirittura atteso in città

Altro che aspettare di vedere cosa succede all’Olimpico contro la Dinamo e a Firenze nel posticipo domenicale della nona giornata. Altro che attendere risposte da una squadra che, siamo onesti, non sembra credere nemmeno troppo ai dettami tattici del croato.

Negli ultimi giorni la delusione per esser usciti dall’Olimpico con zero punti al cospetto della corazzata Inter sarebbe montata anche in seno alla proprietà. Che, forse spinta anche dalle pressioni di una piazza che ha mal digerito – per usare un eufemismo – l’allontanamento di Daniele De Rossi dopo appena 4 giornate di campionato, potrebbero aver fatto breccia.

Già, proprio gli intransigenti Friedkin, gli stessi che sembrano sordi alle richieste di trasparenza e soprattutto di dare valore a dei simboli di cui la tifoseria ha sempre bisogno, potrebbero aver cambiato idea.

La clamorosa indiscrezione lanciata nell’etere dalla diretta Twitch con Daje Ale ha svelato in anticipo un disegno che potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana. Una rivoluzione che, per quanto auspicata da parecchi, forse nessuno avrebbe immaginato poter essere così vicina a compiersi.

“De Rossi a Roma martedì”: la rivelazione è choc

Massi Pi, uno degli ospiti fissi della trasmissione, ha rivelato come ‘parecchi giocatori non hanno digerito la conferenza stampa di Juric due giorni prima del match con la Dinamo Kiev‘. Le parole del tecnico, che ha tolto alibi ai giocatori dicendo che manca la mentalità vincente, e che le scuse sono dei deboli, avrebbero indispettito non poco il gruppo. Le conseguenze rischiano di essere clamorose, oltre che vicine nel tempo.

Il citato ospite ha poi riferito che l’ex numero 16 sarebbe addirittura atteso in città nella giornata di martedì prossimo. Senza entrare in dettagli tecnici su un ritorno nella Capitale del figliol prodigo, appare evidente che, se la Roma dovesse deludere nei prossimi due impegni, il nativo di Ostia avrebbe ottime chances di essere richiamato al proscenio come tecnico del club della sua vita molto prima dei pur esistenti desiderata di gran parte della piazza.