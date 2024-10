Probabili formazioni Roma-Dinamo Kiev: Juric senza scelta

Probabili formazioni Roma-Dinamo Kiev: è il giorno della terza gara di Europa League. Ed è anche il giorno del debutto in giallorosso

Oggi pomeriggio torna in campo la Roma. Tardo pomeriggio: alle 18:45 allo stadio Olimpico ci sarà il fischio d’inizio del match contro la Dinamo Kiev. Una sfida da vincere, una sfida nella quale Juric vuole vedere una squadra diversa rispetto a quella delle ultime uscite.

Il tecnico croato ieri in conferenza stampa è stato chiaro: “Manca la mentalità vincente” ha detto, snocciolando i numeri delle ultime vittorie giallorosse, pochissime. E ha pure dato qualche indicazione di formazione.

Probabili formazioni Roma-Dinamo Kiev: le scelte di Juric

Giocherà sicuramente Baldanzi – così come annunciato – e c’è la grossa possibilità del debutto con la maglia giallorossa di Hummels sebbene Mancini sia stato regolarmente convocato. Quindi davanti a Svilar spazio al tedesco con Ndicka ed Hermoso.

A destra Celik, l’unico che può in questo momento realmente giocare, mentre dall’altra parte, con l’indisponibilità di El Shaarawy e visto la partita fatta da Zalewski contro l’Inter, spazio ad Angelino. Turno di riposo per Dybala. Dietro a Shomurodov (che dovrebbe prendere il posto di Dovbyk) spazio a Soulé e Baldanzi. Salvo clamorosi colpi di scena (“non ho ancora deciso” ha detto ancora Juric ieri) dovrebbe essere questa la formazione titolare della Roma questa sera. Una Roma che deve solo vincere e lo deve fare bene. Ieri il tecnico è stato categorico, non vuole più vedere delle partite giocate comunque discretamente, che avrebbero meritato un risultato diverso, senza portare a casa dei punti. Un Juric che ha tolto gli alibi ai calciatori: “Non ci sono scuse, le scuse sono dei deboli” ha commentato ancora. Insomma, la sensazione è che da ora in poi dentro la Roma si cambi davvero registro.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.