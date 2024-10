Calciomercato Roma, allarme Ndicka: assalto bianconero

Il difensore ivoriano della Roma, cresciuto molto negli ultimi mesi, ha attirato su di sé l’interesse del club bianconero: c’è da battere la concorrenza di un’altra big

Nelle ultime settimane, pur nelle innegabili difficoltà riscontrate tanto in Italia quanto in Europa dalla formazione giallorossa, lui non ha mai sfigurato. Togliendosi anche il lusso di uscire dal campo come MVP all’Allianz Stadium contro la Juve. Certo, non parliamo di una formazione bianconera esattamente devastante dal punto di vista offensivo, ma il premio è più che un indizio. Questo è il calciatore che la Roma aveva visionato a lungo, e che ha fortemente voluto strappandolo alla concorrenza dello stesso club bianconero nel luglio dello scorso anno.

Dopo un faticoso processo di adattamento ai dettami tattici prima di José Mourinho, e poi del subentrato Daniele De Rossi, il calciatore ivoriano nato a Parigi ha a poco a poco guadagnato posizioni nelle gerarchie del tecnico di Ostia. La sicurezza nei propri mezzi, l’autorità con la quale ha guidato in talune gare, soprattutto quelle in cui era assente quel grande ‘grande comunicatore’ che è Gianluca Mancini, gli hanno consentito di mantenere lo status acquisito di titolare anche agli ordini di Ivan Juric.

Il dato statistico sul suo minutaggio, se pensiamo ai legittimi dubbi emersi lo scorso anno sul difensore, è sorprendente. Nella stagione in corso Evan Ndicka ha giocato 720′. Ovvero sempre titolare, e senza mai uscire, nelle prime 8 uscite in Serie A della compagine capitolina.

Un giusto riconoscimento ad un calciatore che si è sempre dimostrato un gran professionista, e che ha ricevuto il caldo abbraccio del popolo giallorosso dopo lo spavento di Udine dello scorso anno.

Ndicka, lotta a due per il difensore ivoriano: i bianconeri spingono

Se la Roma ha quindi definitivamente trovato un difensore centrale mancino – merce rara, tra l’altro – affidabile e costante nel rendimento, il rovescio della medaglia è rappresentato dall’arrivo di club interessati all’ex Eintracht Francoforte.

Già un paio di settimane fa il portale ‘Besoccer.com’ aveva rilevato come ci fossero ben tre squadre inglesi impegnate a monitorare costantemente i progressi del giallorosso. Se nel frattempo il Manchester United, alle prese con una crisi di risultati senza fine, si è un po’ dileguato, restano in corsa il Tottenham e soprattutto il Newcastle.

I Magpies, sempre a caccia di profili di livello per coltivare il sogno Champions, non hanno fretta. Ma vogliono bruciare sul tempo la concorrenza degli Spurs. Non sono previsti assalti nella finestra invernale di scambi, ma c’è da attendersi lecitamente un pressing sempre crescente in vista dell’estate. Magari dopo un campionato coi fiocchi del silenzioso ivoriano.