Dall’Inter alla Roma, sostituto choc dalla Juve

Dall’Inter alla Roma, sostituto choc dalla Juventus: l’intreccio dei dirigenti coinvolge anche altre squadre e non solo quella giallorossa

Dentro la Roma, ad oggi, manca una figura fondamentale come quella dell’amministratore delegato. Soprattutto perché i Friedkin, che hanno interessi in tutti il mondo, sono molto spesso lontani da Trigoria.

Serve quindi un elemento del genere e secondo le ultime indiscrezioni – anche perché nella giornata di ieri è stato avvistato in città – la firma dovrebbe arrivare in breve tempo. La figura prescelta dalla proprietà americana è quella di Alessandro Antonello, attuale ad dell’Inter nel reparto finanziario, che da quando è arrivato Oaktree ha perso un po’ di potere. Che potrebbe comunque ritrovare dentro i giallorossi nello spazio di pochissimo tempo.

Dall’Inter alla Roma: Marotta corre ai ripari

A conferma che questa situazione potrebbe prendere piede molto presto, arriva un’ulteriore indiscrezione dal Corriere dello Sport. Il sito del quotidiano romano svela una doppia trattativa che potrebbe portare ovviamente due dirigente da Torino a Milano nello spazio dei prossimi giorni.

Uno è Giorgio Ricci, attuale manager dell’area marketing della Juventus, che dovrebbe prendere il posto di Danovaro che è in uscita dal club nerazzurro. L’altro è un pezzo da novanta, che ha pure un passato alla Roma: parliamo di Francesco Calvo che è stato contattato da Marotta, si legge. I due hanno lavorato insieme per sette anni in bianconero “e non è escluso che non possa tornare a remare dalla stessa parte”. Insomma, Inter-Juventus di domenica sera potrebbe essere l’ultimo scontro da avversari tra Marotta e Calvo. E anche Antonello evidentemente in questo caso di avvicina fortemente al giallorosso. Queste grandi manovre significano solamente una cosa: si sta muovendo molto dietro le scrivanie delle più importanti società della Serie A.