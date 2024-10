Dybala da Mourinho a gennaio: giallorossi già avvisati

In bilico tra il rinnovo ed un addio anticipato, il campione argentino è corteggiato dal suo vecchio mentore: il matrimonio potrebbe consumarsi già nel mercato di gennaio

Le mani della vecchia volpe sul giocatore di maggior talento della Roma. Senza girarci troppo intorno, questa è la nuova indiscrezione proveniente dalla Turchia, nello specifico dal portale ‘Trhaber.com’, che ha lanciato in data odierna quella che può essere definita una vera e propria bomba di mercato. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, a monte, è necessario fare il punto sull’intricata questione legata al rinnovo automatico del contratto di Paulo Dyabla, formalmente in scadenza nel prossimo giugno.

Il prolungamento automatico che legherebbe la Joya alla Roma anche per la prossima stagione scatterebbe alla quattordicesima partita giocata: 14 presenze da almeno 45 minuti allungherebbero dunque l’accordo fino al 2026, comportando per le casse della Roma un esborso economico – ritenuto però dalla proprietà abbastanza insostenibile – di altri 15 milioni lordi. Che farebbero il paio con quelli da mettere a bilancio per la stagione in corso.

Il triennale da 7 milioni più bonus alfine firmato dall’ex Juve varrebbe, lato economico, anche per la prossima annata. Sempre qualora si verificassero le condizioni del rinnovo automatico. Non è difficile credere che siano stati anche questi aspetti a determinare la volontà di cedere il giocatore all’Al Qadsiah. Un trasferimento che avrebbe portato al campione argentino 25 milioni di euro a stagione fino al 2027. Una cessione a cui però si è opposto il diretto protagonista, con un atto d’amore che ha scaldato non poco i cuori dei tifosi giallorossi.

La dirigenza non ha però affatto mollato l’idea di privarsi del suo giocatore di maggior talento. Intavolando di fatto un discorso col Galatasaray, il club turco che a poco a poco sta riempiendo la sua rosa di tanti giocatori prima militanti in Serie A. Sullo sfondo però, come un falco pronto a buttarsi sulla preda, ecco materializzarsi l’ombra di José Mourinho. Sì, proprio lui.

Mourinho a tutta su Dybala: lo vuole già a gennaio

Secondo quanto rivelato dal sito turco summenzionato, il Ds del Fenerbahce Mario Branco, che lavora a stretto contatto con lo Special One in vista di un mercato di gennaio che si annuncia scoppiettante, si sarebbe messo già al lavoro. L’obiettivo numero uno del club, su indicazione del tecnico lusitano, sarebbe proprio il fantasista sudamericano.

Se il pressing del club di Istanbul dovesse andare a buon fine – Mourinho già rappresenterebbe una discreta calamita nella scelta del giocatore – il portoghese avrebbe consumato la sua doppia vendetta. La prima, ovviamente, nei confronti del suo vecchio club. La seconda lascerebbe di stucco i rivali cittadini – giallorossi come la Roma, tra l’altro – che proprio nelle ultime settimane si era pericolosamente avvicinato all’entourage della Joya.