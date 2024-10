Tentazione Champions per Svilar: la big minaccia la Roma | ASRL

La Roma è pronta a rinnovare il contratto di Svilar, ma un’eventuale firma non preserva il club giallorosso dagli assalti europei

Autore di parate importanti persino contro la remissiva Dinamo Kiev, Mile Svilar continua a confermarsi come una delle poche note liete della Roma degli ultimi 10 mesi. Portato nella capitale da José Mourinho e lanciato in pianta stabile tra i titolari da Daniele De Rossi, l’ex Benfica ha saputo ripagare la fiducia a lui riservata, a suon di ottime prestazioni e di parate fondamentali. Complice un rendimento altalenante di tutta la squadra, il suo nome è stato forse troppo spesso scelto come il migliore in campo, indice di una sofferenza giallorossa che va avanti ormai da troppo tempo.

Com’è noto, la sua crescita non è passata inosservata in Premier League, con diverse squadre che hanno messo nel mirino Svilar. La Roma, dal canto suo, è intenzionata a premiare il ragazzo con il rinnovo contrattuale e adeguamento dell’ingaggio, ma non ha ancora premuto il piede sull’aceleratore in maniera definitiva. La firma, assicurano da Trigoria, prima o poi arriverà, ma non basterà sicuramente a preservare la dirigenza giallorossa da assalti estivi al belga 25enne.

Calciomercato Roma, non solo Premier: Svilar piace in Liga

Oltre alle sirene inglesi, Florent Ghisolfi dovrà stare attento anche alle chiamate provenienti dalla Spagna. Ormai da mesi, la stampa iberica parla di una possibile separazione tra l’Atletico Madrid e Jan Oblak a fine stagione. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nella short list dei Colchoneros figura anche il nome di Svilar. La prima scelta dei capitolini spagnoli era, infatti, Giorgi Mamardashvili, ma dopo l’acquisto del georgiano da parte del Liverpool, l’Atletico ha stilato una lista di nuovi obiettivi.

Svilar, dal canto suo, si trova molto bene nella Capitale e continua ad affidare la propria priorità alla squadra giallorossa. In caso di mancata qualificazione anche alla prossima Champions League, tuttavia, a Trigoria non saranno in grado di respingere a priori offerte importanti per il proprio gioiellino, valutato almeno 35-40 milioni di euro, con la consapevolezza che il prezzo possa aumentare ancora in caso di rinnovo e di asta internazionale per il portiere.