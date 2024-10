Esonero Juric prima del triplice fischio: non hanno aspettato

Aria sempre più pesante attorno al tecnico croato ancor prima del fischio finale di Fiorentina-Roma: tifosi inferociti per la formazione iniziale e non solo

Incubo Roma. Questo l’unico titolo possibile dopo aver visto i primi 45′ di gioco del ‘Franchi’. Una prima frazione che ha visto la Roma incassare tre gol tra errori individuali, sviste arbitrali ma anche un’organizzazione difensiva, imputabile certamente al tecnico, davvero rivedibile.

Su social a dire il vero i tifosi erano già sul piede di guerra al momento delle formazioni ufficiali. L’ennesima esclusione di Mats Hummels, la presenza in campo di Bryan Cristante – e forse anche quella dell’altro giocatore giallorosso bersagliato da settimane, Lorenzo Pellegrini – ha innervosito gli utenti. Che poi hanno trovato il modo di prendersela con Juric anche per la scelta fatta nella doppia sostituzione choc del 32′.

Juric, la pazienza è finita: tifosi imbestialiti

Su Facebook e su X i sostenitori giallorossi hanno già di fatto silurato l’ex tecnico di Verona e Torino. Tanti i commenti di disapprovazione per non aver messo in campo dal 1′ Manu Kone, autore del temporaneo 2-1, e anche per non aver tolto dal campo l’inamovibile – parla il minutaggio – Celik, autore di una prestazione disastrosa nel primo tempo.

Sono in tanti a chiedere l’esonero dell’allenatore slavo, con parecchi che vorrebbero un suo allontanamento a prescindere da come finirà il match contro la Fiorentina. Juric sembra davvero arrivato al capolinea: la piazza lo ha di fatto già silurato.