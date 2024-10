Fiorentina-Roma, UFFICIALE: attaccante ko, va in tribuna

Novità dell’ultim’ora in casa giallorossa per l’imminente match di Firenze: l’attaccante, ancora non al meglio, non sarà della partita

Dopo aver scelto l’undici da schierare in campo al cospetto della temibile Fiorentina, il tecnico dei giallorossi Ivan Juric ha preso un’altra decisione. Il giovane attaccante, aggregato alla squadra nonostante le non perfette condizioni fisiche, non sarà della partita.

Dopo aver saltato il match di Europa League contro la Dinamo Kiev per un attacco febbrile, Matìas Soulé era riuscito apparentemente a recuperare per il difficile match del ‘Franchi’.

A pochi minuti dal fischio iniziale però, ecco la doccia fredda: l’argentino non ce la fa, e finisce in tribuna. Un’arma in meno per il tecnico croato a partita in corso, con Tommaso Baldanzi, già in rampa di lancio, prima riserva di Pellegrini e Dybala nella batteria dei trequartisti.