Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma: nuova esclusione choc

Come previsto, Ivan Juric ha stravolto, rispetto a giovedì, l’undici di partenza da mandare in campo nel posticipo domenicale contro la Fiorentina: ecco la formazione ufficiale

Chiamata ad un impegno tutt’altro che facile sul campo della lanciatissima Fiorentina, che dopo un titubante avvio di stagione pare aver messo il turbo grazie ad un attacco atomico, la Roma di Ivan Juric cerca una prestigiosa vittoria che potrebbe rappresentare la svolta in un’annata finora grigia. Per usare un eufemismo.

Al cospetto della compagine toscana, reduce dalle recenti goleade contro Lecce e San Gallo, e capace di battere già il Milan di Fonseca nella discussa gara prima della sosta delle nazionali, il tecnico croato ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi. Dopo il turnover messo in atto nella gara di Europa League contro la Dinamo Kiev, Juric si affida ai titolari per il difficile impegno contro la formazione viola.

Quello che spaventa maggiormente l’ambiente giallorosso è la straordinaria facilità, messa in mostra nelle ultime uscite dalla squadra toscana, di creare occasioni da gol. E recentemente anche di convertirle in rete. Scorrendo le statistiche, la Fiorentina vanta una media di oltre due gol a gara in campionato: più del doppio della Roma, ferma alla misera cifra di 8 gol in altrettanti incontri. Se anche allarghiamo al discorso all’Europa, le cose non vanno molto meglio: 6 gol in 2 partite per la banda Palladino in Conference League, solo 2 – con un calcio di rigore – in 3 gare per i giallorossi.

Fiorentina-Roma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Palladino e Juric

Dopo aver atteso l’allenamento di rifinitura della domenica mattina, l’ex tecnico del Monza ha sciolto le sue riserve sulla presenza o meno, almeno nella lista dei convocati, di Moise Kean, uscito anzitempo dalla vittoriosa gara del ‘Via del Mare’. Palladino, che aveva preso tempo sulla questione dopo il match di Conference League, ha optato per avere con sé l’attaccante che a Firenze sembra aver trovato la sua dimensione.

In casa Roma nessun problema di infortunati, se si eccettua l’assenza di Stephan El Shaarawy, non recuperato da Juric e assente anche dalle convocazioni per il match. L’allenatore, nonostante la potenza di fuoco della compagine viola, si affida al solito 3-4-2-1 con Pellegrini e Dybala ad agire alle spalle di Artem Dovbyk. In difesa ancora fuori Mats Hummels, ancora a secco di minuti dal suo arrivo nella Capitale.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida di Firenze, con calcio d’inizio fissato alle 20:45.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.