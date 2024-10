Nuovo stop Friedkin: il cavillo legale fa tremare i tifosi

Nuove indiscrezioni su una delle ultime iniziative della famiglia Friedkin: il retroscena svelato ha lasciato di stucco i tifosi

Che non sia esattamente un periodo di grande popolarità per la famiglia Friedkin nella Capitale, è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti. La gestione della vicenda De Rossi, con una comunicazione e delle modalità d’azione del tutto insufficienti, è un qualcosa che gran parte della piazza non ha perdonato ai proprietari del club giallorosso.

Ad aggravare in qualche modo la situazione, proprio nei giorni in cui l’ambiente stava tentando di metabolizzare a fatica l’allontanamento di uno dei suoi simboli, ecco arrivare la notizia dell’acquisizione dell’Everton da parte degli imprenditori americani.

Sebbene, scorrendo in particolare l’andamento dell’ultimo calciomercato estivo, tutto si può rimproverare ai successori di James Pallotta ma non che non abbiano speso soldi per rinforzare la squadra, la rivelazione sull’entrata nel mondo della Premier League dei Friedkin ha un po’ infastidito alcune correnti del tifo giallorosso.

Quella mancanza di coinvolgimento, di conoscenza di cosa sia meglio fare o non fare in una città come Roma, è stata amplificata dal coinvolgimento inglese di Dan e Ryan. L’acquisizione definitiva del club di Liverpool avverrà tra non meno di 10 giorni. Ma dall’Inghilterra spuntano indiscrezioni giornaliere su come si sia effettivamente completato l’acquisto del club da parte di chi già è a capo della squadra giallorossa.

Friedkin, che rischio: poteva saltare tutto

Come rivelato dal portale ‘Footballinsider247.com‘, alcuni cavilli burocratici riferibili alla gestione precedente avrebbero potuto mettere a rischio la concretizzazione dell’affare Everton. Tutto nasce dal fatto che A-Cap, dopo aver rilevato la quota di 777 Partners, sia stata impedita alla cessione della stessa per colpa di una causa intentata da Leadenhall – società creditrice del gruppo 777 – a New York, con la relativa attesa del pronunciamento del tribunale competente prima che potesse essere completato qualsivoglia accordo commerciale.

Il portale britannico ricorda come i Friedkin siano tornati a concordare l’acquisizione del club solo dopo aver inizialmente ritirato l’accordo a luglio a causa della complicata situazione vissuta dai vecchi detentori delle quote.

Insomma, al netto del fatto che ora i tifosi Toffees possano dormire sonni tranquilli – gli americani stanno per sottoscrivere un vantaggioso accordo per la denominazione commerciale del nuovo stadio – si è andati davvero molto vicini a che la mega transazione potesse concludersi. Il futuro, con degli investimenti che già arriveranno nel mercato di gennaio, appare roseo per la parte blu di Liverpool.