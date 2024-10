De Rossi al posto di Allegri: ribaltone Roma nella notte

La sconfitta umiliante contro la Fiorentina ha messo Ivan Juric in una posizione scomoda e molto vicina all’esonero

Dieci punti in nove giornate, con appena nove gol realizzati e una disfatta umiliante per cinque gol a uno in casa della Fiorentina. Numeri horror che hanno proiettato i tifosi della Roma in un Halloween anticipato. Una prestazione sconfortante che, a meno di clamorosi colpi di scena, può portate all’esonero di Ivan Juric. Tra scelte tattiche discutibili e comportamenti di alcuni senatori ingiustificabili, lo scollamento tra il tecnico croato e la squadra, rimasta molto legata a Daniele De Rossi, sembra ormai insanabile.

Da ieri sera, opinionisti e tifosi sui social si interrogano su quale possa essere la soluzione giusta per provare a salvare una stagione sin qui raccapricciante. Il ritorno dell’ex capitano giallorosso rappresenta la soluzione più logica, anche a livello economico, ma nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Claudio Ranieri come possibile normalizzatore di una barca che sembra ormai destinata alla deriva. Come detto nelle scorse ore, qualche sondaggio è stato fatto anche con Roberto Mancini, esonerato pochi giorni fa dall’Arabia.

Esonero Juric: De Rossi al posto di Allegri

Chi non ha dubbi sono i tifosi interpellati sul canale telegram di Asromalive.it subito dopo la disfatta fiorentina. Nel nostro sondaggio, Juric è stato già esonerato, avendo raccolto appena il 3% delle preferenze nel nostro sondaggio sul prossimo allenatore giallorosso. Col 17% si attesa in terza posizione Mancini, mentre il ritorno di Daniele De Rossi batte un vero e proprio mostro sacro della panchina.

Massimiliano Allegri ha, infatti, raccolto il il 37% dei voti, mentre DDR si è piazzato davanti a tutti con il 43%. Una scelta molto importante, dunque, da parte dei nostri lettori, che puntano con forza su un ritorno alla tradizione.