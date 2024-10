Mancini fa chiarezza: la risposta all’uscita da Trigoria

Roma, il giorno dopo la legnata di Firenze la squadra si è ritrovata a Trigoria. Ecco cos’è successo fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini

Qualche tifoso della Roma, fuori Trigoria, c’era anche pomeriggio. E hanno atteso la fine dell’allenamento per parlare con i giocatori giallorossi dopo la legnata di ieri sera contro la Fiorentina.

Juric, per il momento, è stato confermato. Ma rischia grosso e si gioca tutto contro il Torino nel match di giovedì sera. Il croato si gioca tutto contro la sua ex squadra ma forse, nonostante le rassicurazioni che sembrerebbe aver avuto dalla società, non è nemmeno sicuro che rimanga. Vedremo, sono sicuramente ore di riflessione dentro la Roma che potrebbero portare anche ad uno scossone.

Roma, solo Mancini si ferma con i tifosi

Intanto, come detto, qualche tifoso c’era. E così come ha riportato calciomercato.it, Pellegrini non si è fermato a discutere con nessuno. Stessa decisione presa anche da Cristante, che è filato via dritto.

Non ha fatto la stessa cosa invece Gianluca Mancini. Si è fermato, si è concesso a qualche selfie, e quando gli è stato chiesto il motivo per il quale non è tornato in panchina dopo essere stato sostituito alla fine del primo tempo (si parla anche di un diverbio avuto con Juric), ha risposto in questo modo: “Ho fatto così anche l’anno scorso”. Insomma un breve dialogo che ha cercato di fare chiarezza su quello che è successo a Firenze nella nottataccia di ieri, una delle più difficili da digerire degli ultimi anni. Sempre in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della società in merito alla questione Juric. Che come detto rischia grosso. Intanto il lunedì, probabilmente, è filato via senza grossi scossoni. Mentre tutti si aspettavano un ribaltone clamoroso.