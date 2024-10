Imbarazzo Roma ed esonero Juric, il grande ex ha già risposto

Non si placano le voci che vorrebbero imminente un allontanamento di Ivan Juric dalla panchina giallorossa: a precisa domanda il tecnico ha risposto così

Polveriera Roma. Dopo la terribile disfatta di Firenze, con la squadra tornata in piena notte nella Capitale con 5 gol sul groppone e contestata da alcuni tifosi alla stazione Termini, il club si lecca le ferite in attesa di prendere una decisione sul futuro di Ivan Juric.

Il tecnico croato, protagonista di una furiosa lite con Gianluca Mancini, uno dei leader del gruppo, appare delegittimato ed oggettivamente non in grado di tirar fuori quelle risorse che servono per risollevare le sorti della squadra. Brillante di fatto solo nell’esordio contro l’Udinese, la Roma targata Juric ha poi successivamente collezionato solo prestazioni in certe, in una deriva culminata con la batosta del ‘Franchi’.

La piazza è in subbuglio, e ci mancherebbe altro. Tra chi invoca il ritorno di Daniele De Rossi, chi pensa che solo uno come Claudio Ranieri possa farcela, e chi fantastica l’arrivo di Max Allegri o Roberto Mancini, un altro allenatore è stato coinvolto nella delicata situazione che sta vivendo la società giallorossa.

Intercettato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il CT non poteva esimersi dal dire la sua sulla vicenda: un pezzo di cuore, del resto, è rimasto al ‘Centro sportivo Fulvio Bernardini’.

Juric via, l’imbarazzo di Montella: le parole del grande ex

Dopo aver esordito, nella sua nuova carriera di allenatore, proprio alla guida della Roma dal febbraio al giugno 2011, Vincenzo Montella pare aver trovato la sua dimensione come CT della Turchia. I brillanti risultati ottenuti alla guida della selezione capitanata da Hakan Calhanoglu gli hanno permesso di costruirsi uno status di tutto rispetto. Al cuore però, non si comanda. E nella ridda di voci su chi potrebbe o dovrebbe essere il nuovo tecnico giallorosso, l’Aeroplanino ha risposto così.

“Mi è dispiaciuto per De Rossi perché Daniele è un amico ed è bravo. Ma non entro nel merito della scelta del club. Non sarebbe corretto da fuori“, ha esordito Montella, chiamato poi a dare un giudizio sulla qualità complessiva della rosa capitolina.

Dopo aver asserito che ci sarebbe la possibilità teorica di lottare per un posto in Champions con siffatto roster, l’ex attaccante giallorosso ha risposto alla ‘scomoda’ domanda dell’interlocutore.

“Se la Roma mi chiamasse in questo momento mi metterebbe in forte imbarazzo. Come chiunque dovesse ricevere una chiamata da un club dove ha vissuto gran parte della sua carriera e ha lasciato un pezzo di cuore. Ora sono molto felice di essere il CT della Turchia“, ha concluso il nativo di Pomigliano d’Arco.