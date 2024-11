Il nuovo rinforzo è già a Roma: “Questione di firme”

Grandi novità in vista nell’organigramma del club giallorosso: per l’arrivo della nuova figura sembra ormai questione di dettagli

Da tempo la piazza giallorossa, nonché buona parte della stampa, chiede alla famiglia Friedkin una presenza maggiore non solo in termini fisici, di vicinanza alla squadra magari con visite più frequenti in quel di Trigoria, ma anche a livello comunivcativo.

Le modalità con cui il gruppo imprenditoriale americano ha dato il ben servito prima a José Mourinho e poi a Daniele De Rossi hanno evidentemente lasciato il segno. Sia per gli stringati comunicati diffusi sui canali ufficiali del club, sia per le mancate spiegazioni ai tifosi, delusi dalle decisioni tanto nello scorso gennaio, quando è stato allontanato lo Special One, tanto meno di 2 mesi fa, quando si è interrotto il matrimonio con l’ex numero 16.

Nel frattempo, in mezzo ad una vera e propria bufera che ha coinvolto anche il CEO Lina Souloukou, dimessasi pochi giorni dopo l’avvento di Ivan Juric sulla panchina del club, i Friedkin non hanno certo incrementato la loro popolarità con un silenzio che ormai si è fatto assordante.

Forse spinti dalle richieste dell’ambiente, gli americani si sono messi al lavoro per la nomina di un nuovo CEO da inserire nel club. Il favorito d’obbligo, come confermato da indiscrezioni provenienti da più parti, è Alessandro Antonello, attualmente AD dell’Area Corporate dell’Inter e uomo di fiducia degli ex proprietari del club nerazzurro, il gruppo Suning.

Il navigato 59enne dirigente di Tradate potrebbe però non essere l’unico volto nuovo che potrebbe approdare a Trigoria a breve.

Amendola alla Roma, pista caldissima

Già visto in tribuna anche ieri sera in occasione di Roma-Torino, sciarpa giallorossa al collo bene in vista, Antonio Amendola è una figura di assoluto spessore nell’àmbito dell’area Comunicazione. Nativo di Bari, il 54enne può vantare un curriculum di tutto rispetto.

Nella sua esperienza ci sono 15 anni trascorsi in Agcom e una superconsulenza per Antonello Giacomelli, sottosegretario del al ministero dello Sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni nei governi Renzi e Gentiloni. E ancora, anche un ruolo di direttore delle relazioni internazionali del big della telefonia statunitense At&t. È anche il fondatore di Shoot4change, network fotografico internazionale di grande prestigio.

L’indizio social con cui Amendola ha festeggiato la vittoria contro il Torino sembra più di una conferma alla sua imminente entrata nel club giallorosso, come confermato anche dal quotidiano ‘Repubblica. La società giallorossa, che nei suoi quadri dirigenziali vede al momento solo Lorenzo Vitali nel ruolo di Amministratore delegato ad interim e Florent Ghisolfi come Ds, necessita di altre figure istituzionali di un certo spessore.