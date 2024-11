Ci hanno messo la firma, Roma avvisata: così salta tutto

Intoppo di mercato per il club giallorosso. La richiesta dei tifosi sta facendo breccia nella dirigenza della società: l’affare è destinato a saltare

Titolarissimo. Protagonista di una stagione talmente positiva da scatenare le entusiastiche reazioni sui social. Autore di un gol bellissimo, a coronamento di un periodo davvero positivo, che gli ha fatto meritare il corteggiamento di diversi club.

Il giocatore nigeriano, già ammirato in Italia dal 2018 al 2020 e dal 2021 al 2023, sembra davvero aver trovato la sua dimensione in quel di Nottingham. La stagione del glorioso club britannico, salvatosi lo scorso anno per il rotto della cuffia, rappresenta una delle sorprese più gradite di questa prima parte di campionato in Premier League.

Con 19 punti in 10 gare il Forest sta clamorosamente flirtando con le zone alte della classifica, occupando addirittura il terzo posto alle spalle del Liverpool capolista e del City. Tra gli interpreti più brillanti di un cammino che a qualcuno inizia a sembrare simile a quello del Leicester dei miracoli targato Ranieri c’è lui, Ola Aina, uno dei tanti rimpianti della Serie A.

Il contratto in scadenza a giugno 2025 ha ingolosito diversi club italiani ed europei. In testa al gruppo c’è anche la Roma, che ha individuato nell’anglo-nigeriano una possibile ottima risorsa per la fascia destra. Ma anche per quella sinistra, qualora si fosse in emergenza sulla corsia opposta.

Ola Aina, i tifosi insorgono: rinnovo in vista

Lo splendido sinistro da fuori area con cui l’ex Torino ha definitivamente chiuso la pratica West Ham nell’ultima trionfale giornata in Premier ha suggellato una prestazione coi fiocchi. Vieppiù apprezzata da tutti quelli che da settimane stanno invitando la dirigenza a rinnovare il contratto al giocatore, come sottolineato puntualmente dal portale anglosassone ‘Bluesports.ng’. Che ha fatto il punto della situazione anche in chiave mercato.

Del resto, col pressing della Roma fattosi sempre più insistente – da non trascurare il fatto che il calciatore sia una sorta di pupillo di Ivan Juric, che lo ha avuto nel club granata per due anni consecutivi – i sostenitori del Forest hanno iniziato a tremare.

Perdere un profilo di tale lignaggio senza nemmeno intascare una sterlina sarebbe delittuoso. Il club giallorosso aveva deciso di affondare il colpo addirittura già a gennaio: uno scenario che ora, con la spinta di pubblico e critica per la permanenza dell’esterno nel club inglese, diventa una pista di difficile percorrenza.