Juric attacca dopo Verona: “Ennesimo danno alla Roma”

Juric attacca dopo Verona: ecco le parole del tecnico della Roma alla fine della sconfitta al Bentegodi. Non le ha mandate a dire

Ivan Juric è a rischio. Lo sappiamo. Forse i Friedkin prenderanno una decisione in breve tempo. La sensazione è che la fiducia sia finita. La sensazione è che il tecnico sia davvero in bilico. Tutto si è rotto nella nottataccia di Firenze: cinque sberle e una prestazione davvero brutta.

E lo stesso tecnico, ai microfoni di Sky, ha parlato della prestazione della sua squadra. Ma prima si è voluto soffermare sulla prestazione di Marcenaro: il secondo gol del Verona era da annullare (qui l’analisi di Marelli), e anche Juric è dello stesso avviso: “Gomitata netta di Magnani, lo spacca. Non è un contatto leggero. Ennesimo danno nei confronti della Roma. Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo regalato dei gol. Quando fai gli errori, li paghi. Questo qui è fallo, c’è poco da dire”.

Juric attacca: ecco le parole del tecnico

E poi: “Mi dispiace per i ragazzi perché abbiamo fatto una partita d’intensità pazzesca. Abbiamo commesso errori noi e questo grave dell’arbitro sul secondo gol. Stiamo commentando degli errori davvero troppo grossi. Speriamo passi questo momento, perché regaliamo la palla agli avversari per fare gol”.

Poi Juric è tornato sulla disfatta di domenica scorsa: “Firenze è stata una vergogna, non c’entra niente con questa partita. Lì è stato un disastro totale. Non so spiegare questi errori gravi” ha chiuso. Questa l’analisi del tecnico. Che come vi abbiamo raccontato prima rischia davvero grosso.