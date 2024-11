Mourinho ha detto sì: addio Roma, offerta e incontro lampo

Rimbalza dalla Turchia un’indiscrezione di mercato sul nuovo obiettivo di mercato dello Special One: giallorossi beffati

Tra plateali proteste contro l’UEFA – ormai celebre l’annuncio di non voler più partecipare, come tecnico, ad alcuna competizione continentale – e la stuzzicante prospettiva di allenare, in un giorno non troppo lontano, una selezione nazionale, José Mourinho si è rimesso al lavoro per rafforzare la rosa del Fenerbahce. Il club a cui ha dichiarato amore quanto meno fino alla fine del rapporto contrattuale.

Dopo aver strizzato l’occhio per un possibile assalto a Paulo Dybala, intromettendosi di fatto in un disegno che era stato fatto proprio già dai rivali cittadini del Galatasaray, lo Special One torna a volgere il suo sguardo dalle parti di Trigoria. Anche in questo caso, come per la Joya, l’interesse del portoghese potrebbe cozzare coi desideri dell’altro club di Istanbul, che già nella scorsa estate era stato molto vicino a concludere l’affare con la Roma.

Il Direttore sportivo del Fenerbahce, Mario Branco, è a completa disposizione dell’esigente tecnico in vista di una massiccia campagna di rafforzamento da mettere in campo già nella finestra invernale di scambi. A tal proposito, i due si sarebbero recentemente incontrati per pianificare al meglio le strategie: è emerso un desiderio che il mister lusitano vorrebbe trasformare in realtà il prima possibile.

Zalewski da Mourinho: l’affondo dello Special One

“Conosco molto bene Zalewski. È un buon giocatore e se lo trasferiamo da noi realizzeremo un lavoro importante. Ho intenzione di farlo giocare in diverse posizioni. Lo voglio nella mia squadra“, avrebbe detto Mourinho al suo dirigente nel meeting riportato dal portale turco ‘Sport.haber7.com‘.

Come noto, la situazione del giocatore polacco nativo di Tivoli è ancora avvolta dal mistero. Dopo aver rifiutato la destinazione Galataasaray nello scorso mercato estivo, il giocatore si è anche opposto al rinnovo contrattuale proposto da Ghisolfi. Finendo fuori rosa per un discreto numero di partite.

Reintegrato dopo la riapertura del dialogo, Zalewski è stato impiegato con buona continuità da Ivan Juric. Macchiandosi però dell’imperdonabile errore compiuto in Roma-Inter, quando ha perso palla sulla trequarti offensiva lanciando di fatto il contropiede che avrebbe poi portato al gol vittoria di Lautaro Martinez. La piazza, esasperata dall’andamento della stagione giallorossa, ha iniziato a mostrare segni di insofferenza nei confronti del calciatore, fischiato anche nell’ultima gara casalinga contro il Torino.