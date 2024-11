Chiesa in Serie A a gennaio, il Liverpool ha già deciso

Non si placano le indiscrezioni di mercato su un possibile ritorno dell’ex Juventus in Serie A a gennaio: il club inglese avrebbe già deciso

Un fallimento. Sebbene il giudizio possa e debba essere ancora parziale (non siamo che ai primi di novembre) così può essere definita finora l’esperienza di Federico Chiesa in Premier League. Arrivato a Liverpool nelle ultime battute del calciomercato d’agosto dopo un’estate passata ai margini del progetto tecnico bianconero e costantemente associato ad altri club, l’ex Fiorentina ha provato il grande salto in Inghilterra.

Arrivato in ritardo di condizioni e dovendo fare i conti con una concorrenza spaventosa – da Gakpo a Luis Diaz passando per Momo Salah e Darwin Nuñez, le opzioni a disposizione del tecnico Arne Slot sono tutte strepitose – il figlio d’arte ha faticato non poco ad ambientarsi. Dopo le prime parole al miele spese dal suo allenatore in concomitanza con l’ingresso in campo a San Siro nei minuti finali di Milan-Liverpool, la pazienza nei confronti del giocatore ha iniziato un po’ a scemare.

Chiesa si impegna in allenamento, scalpita per potersi giocare le sue carte alla pari con gli altri, ma piccoli fastidi fisici hanno finora impedito che tornasse in piena forma. Negli ultimi giorni l’ex allenatore del Feyenoord ha ammesso pubblicamente come il calciatore sia in ritardo di condizione. Questo ha dato adito ad un senso di insoddisfazione per l’affare concluso in estate che si è lentamente ma inesorabilmente trasformato in rumors su un possibile ritorno lampo in Serie A già nel mercato di gennaio.

Chiesa torna in Italia? Il Liverpool risponde così

Come confermato anche da una panoramica delle società italiane che sarebbero interessate eccome ad un innesto di tale spessore fatto da Calciomercato.it, il giocatore gode ancora di grande stima in Serie A. Dal Milan all’Inter per finire con Napoli e soprattutto con la Roma, l’esterno offensivo fa gola. Il club di Anfield però non sembra intenzionato, almeno per ora, a tornare sui suoi passi dopo appena due mesi e spiccioli dall’arrivo del calciatore azzurro.

Secondo quanto riferito da ‘Footballinsider247.com‘, la dirigenza della gloriosa società britannica non starebbero prendendo nemmeno in considerazione l’idea. Il Liverpool, riferisce sempre il portale, non acconsentirebbe ad un’eventuale richiesta esplicita del calciatore di tornare in Italia nella sessione invernale di scambi.

Pagato 12 milioni di euro con la possibile aggiunta di altri 3 milioni da destinare alla Juve come bonus al raggiungimento di determinati parametri, Chiesa con tutta probabilità resterà in Premier fino a fine anno. Pronto a sgomitare per uno spazio in campo che finora, relativamente al campionato, si è tradotto con soli 18′ sul terreno di gioco nel lontano 21 settembre scorso.