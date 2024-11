Calciomercato Roma, nuovo allenatore e addio: occasione in Premier

L’arrivo del nuovo tecnico cambia il destino di uno dei veterani del club: l’addio a gennaio si fa sempre più vicino

Lungi dall’essere il solo club europeo attraversato da una crisi profonda, la Roma guarda all’immediato presente, ma non solo. L’urgenza del campo, e la stringente necessità di tornare alla vittoria possibilmente sia in Europa che in Serie A, non inficia il disegno di rafforzare la rosa con qualche innesto già dal mercato di gennaio.

Con la permanenza di Mats Hummels che si fa via via più incerta – il tedesco dovrebbe finalmente fare il suo esordio da titolare nella gara europea contro l’Union SG – la dirigenza è caccia di profili utili per rafforzare il reparto difensivo.

Nonostante l’innesto, come braccetto di sinistra nella difesa a tre, di colui che originariamente avrebbe dovuto fare l’esterno di centrocampo – stiamo parlando dello spagnolo Angeliño – le alternative in difesa scarseggiano. Ci sarebbe Dahl, anch’egli preso da Ghisolfi per dare all’allenatore dell’epoca, Daniele De Rossi, una scelta in più sulle corsie laterali, ma lo svedese non sembra ancora pronto, nonostante i recenti elogi di Juric in conferenza stampa.

Insomma, al netto dell’ancor possibile addio anticipato del campione del mondo, che accarezza l’idea di una rescissione a gennaio, il Ds è chiamato a mettere a segno un colpo nel reperto difensivo. L’occasione potrebbe arrivare da un club che, come accennato nell’incipit, si accinge ad avviare una vera e propria rivoluzione. Anzi, il cambiamento è già in atto. E porterà grandi stravolgimenti.

Ritorno di fiamma: la Roma pesca in Premier

Fresco di trionfo in Champions League in quello che, ironia della sorte, può esser considerato un gustoso antipasto del prossimo derby di Manchester – il suo Sporting CP ha batutto 4-1 il City di Guardiola-, Ruben Amorin non aspetta altro che apporre la firma che lo renderà ufficialmente il nuovo allenatore dei Red Devils. Idee chiare, filosofia di gioco molto diversa dal predecessore ten Hag – silurato una settimana fa – il portoghese ha già fatto capire di chi avrà bisogno nella sua nuova avventura all’Old Trafford.

Arrivato alla sua ottava stagione nelle fila dello United, Victor Lindelof può ritenere già conclusa la sua militanza nel glorioso club britannico. Contratto in scadenza a giugno 2025, già ai margini nelle rotazioni difensive dell’ex tecnico olandese, lo svedese era stato già seguito dalla Roma nel 2022, e offerto al club giallorosso per la finestra di gennaio.

🚨🆕 #ManchesterUnited 🇸🇪

Manchester United will allow Swedish defender Victor Lindelof to leave in the January transfer window if they sign a new CB in the January transfer window. pic.twitter.com/ceo6taMrn0 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 7, 2024

30 anni compiuti lo scorso 17 luglio, grande esperienza internazionale accumulato proprio nella squadra inglese, lo scandinavo è sostanzialmente libero di accasarsi altrove firmando l’accordo col suo nuovo club nella prossima finestra invernale di scambi. A riferirlo è l’esperto di mercato Ekrem Konur, che svela le nuove intenzioni di mercato dei Red Devils.