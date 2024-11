Incubo europeo e ‘tradimento’: Donnarumma torna in Serie A

L’ennesima indecisione in Champions del portierone azzurro potrebbe avere effetti devastanti nelle scelte di Luis Enrique: un club di A è pronto all’affondo

Qualcuno sostiene che non ha mai dimenticato quella clamorosa topica che di fatto contribuì enormemente all’eliminazione della sua squadra proprio nell’anno in cui, chissà, si sarebbe potuto realizzare il sogno proibito del patron Al-Khelaifi.

Il regalo sui piedi di Benzema negli ottavi di Champions del 2022 ha certamente quanto meno condizionato la tranquillità mentale di un portiere che poi, curiosa coincidenza, con la maglia azzurra ma anche con quella del suo club in campionato, è quasi esente da errori nella sua parabola parigina.

Sta di fatto che da quel maledetto 9 marzo del 2022, i tifosi del PSG tremano ogni qualvolta gli avversari tirano con pericolosità verso la porta difesa da Gigio Donnarumma. Già protagonista di una prestazione a dir poco rivedibile all’Emirates nella sconfitta dei francesi al cospetto dell’Arsenal, il nativo di Castellammare di Stabia ne ha combinata un’altra delle sue nella sfida casalinga contro l’Atletico Madrid.

La fatale indecisione nel recupero ha consentito alla banda del Cholo di uscire dal Parco dei Principi con l’intera posta come bottino. La stampa francese si è scagliata contro l’azzurro, che ha ricevuto anche dei 3,5 nelle pagelle dei quotidiani. Anche il tecnico Luis Enrique sembra averne abbastanza di Gigio, vieppiù considerando che il suo sostituto, Matvej Safonov, ha dato ottime risposte quando è stato schierato in Ligue 1 al posto dell’ex rossonero.

Donnarumma, continua il tabù Champions: la big di A pronta all’assalto

Col contratto in scadenza a giugno 2026 e un concorrente agguerrito alle sue spalle, il futuro di Donnarumma al PSG appare quanto meno incerto. Dal canto suo l’estremo difensore non ha mai fatto mistero di gradire un ritorno in Italia. Già la Juve, prima di buttarsi su Di Gregorio per il post Szczesny, lo aveva corteggiato senza successo.

Ora la situazione, per le candidate al suo acquisto, sarebbe cambiata. E non di poco. Il club parigino riflette seriamente su una partenza anticipata del suo portiere, considerando anche il non trascurabile vantaggio di mettere a bilancio una sicura plusvalenza, dato che Gigio era arrivato a costo zero nell’estate del 2021.

PSG – Atlético : Matvey Safonov est prêt à faire vivre l’enfer Gianluigi Donnarumma ! https://t.co/0NPjCUXriC — Foot Mercato (@footmercato) November 7, 2024

Il portale ‘Footmercato‘ è sicuro che Safanov sia in procinto di mettere seriamente in discussione la titolarità del campano nel club transalpino. L’Inter, già al lavoro per sostituire Sommer che potrebbe lasciare con un anno di anticipo rispetto alla deadline del giugno 2026, non ha mai smesso di pensare a Gigio.

Marotta è convinto che con un’offerta, da presentare a giugno, intorno ai 40 milioni, la fumata bianca sarebbe possibile. Per un investimento di siffatta natura i nerazzurri dovrebbero fare cassa con almeno una cessione eccellente, chiedendo poi al portiere di abbassare le sue pretese sull’ingaggio. Attualmente Donnarumma guadagna qualcosa come 10 milioni di euro netti l’anno. Troppi per la politica di mercato stabilita da Oaktree.